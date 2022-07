Jennifer Lopez se quitó la ropa interior para cenar con Ben Affleck por su cumpleaños

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Jennifer Lopez no puede ocultar lo feliz que está. Ahora se le ha sumado a su luna de miel y a su reciente boda con Ben Affleck, la celebración de su cumpleaños número 53. Para ello se fue a cenar con el amor de su vida a un lujoso restaurante en París, al cual no llevaron a sus acompañantes, pero sí un atuendo muy sexy. La Diva del Bronx se quitó la ropa interior y su vestido elegante negro la delató por medio de un gran agujero que tenía en su cadera.

Caminando de la mano de Ben Affleck, Jennifer Lopez dejó claro que está en su mejor momento personal y profesional. Además que, sin duda parece que los años no pasan por esta famosa. Sin miedo a nada como ya sabemos, se quitó la ropa interior y caminó con su costado a medio cubrir pues su vestido tenía un agujero que la dejaba en evidencia. View this post on Instagram A post shared by Wedding Style and Fashion (@weddingspaparazzi)

Posteriormente los paparazzi, que no han dejado de seguirlos a su paso por París, pudieron captarlos besándose y dándose todo tipo de mimos mientras cenaban en en el restaurante. A diferencia del año pasado, donde los acompañaron varios amigos, esta vez prefirieron estar solos. View this post on Instagram A post shared by 🌼Sayury/Perú 🇵🇪 (@sayu_jlover)

Recordemos que hace dos semanas Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprendieron a sus fans al dar a conocer que se casaron en una capilla en Las Vegas, Nevada. Sus hijos fueron los testigos. Ella usó un vestido de novia de una película que había hecho y él una chaqueta vieja y además se grabó en el baño antes de contraer nupcias con la niuyorkina. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Jennifer Lopez publicó una carta de amor muy sentida al tiempo que daba a conocer que, después de casi 20 años, el amor triunfó y ella se terminó casando con el hombre de su vida. La pareja estuvo comprometida entre el 2022 y el 2004. Luego de terminar, JLO se casó con Marc Anthony y tuvieron los gemelos Max y Emme. Ben Affleck por su parte se casó con la actriz Jennifer Garner y tuvieron a Violet, Seraphina y Samuel.

Justo cuando JLO estaba comprometida con el ex pelotero Alex Rodriguez, los rumores de crisis se acrecentaron y semanas después anunciaron su ruptura alegando que se mantendrían siendo mejores amigos. Al parecer, las infidelidades del deportista colmaron a La Diva del Bronx. Misma que terminó casada con el que siempre ha dicho ha sido el amor de su vida. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews

De inmediato, Jennifer Lopez se dejó ver con Ben Affleck y, desde entonces, no se han separado nunca más. Ahora son marido y mujer y el mundo se ha encantado con lo románticos que son y sobre todo lo felices que se ven. Sin duda, esto terminó como todo un cuento de hadas. View this post on Instagram A post shared by 🦋Leah | @jlo follows✨ (@jenniferxlopezx1)

