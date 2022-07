Niurka presume su torneada retaguardia mientras se acuesta boca abajo con un bikini blanco

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Niurka Marcos se ha posicionado como una verdadera experta en llamar la atención dentro de sus redes sociales, sitio en el que disfruta compartir algunos aspectos de su vida en familia y en semanas recientes todo lo relacionado a su polémica participación en ‘La Casa de los Famosos‘; pero sin duda, también sigue cautivando con atrevidas imágenes en las que aparece utilizando diminutas prendas que muestran su curvilínea silueta. Así fue como sucedió en una de sus últimas publicaciones, en las que presumió lo espectacular que luce mientras descansa con un sexy bañador de dos piezas que mostró todas sus curvas.

La vedette que saltó a la fama protagonizando la obra de teatro ‘Aventurera’ hace más de dos décadas sigue dando mucho de qué hablar con el romance que sostiene con Juan Vidal, pero esta vez hizo a un lado la polémica para exponer su escultural silueta con un diminuto traje de baño, prendas que utilizó para descansar plácidamente en su casa.

Lo anterior fue expuesto por la cubana a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde apareció acostada boca abajo mientras porta un sexy bikini blanco y que dejó en evidencia su torneada retaguardia que posee a sus 54 años gracias a las exigentes rutinas de ejercicio a las que se somete.

“Hola mi gente linda que tengamos una maravillosa semana llena de bendiciones y emociones“, escribió al pie de la serie de tres instantáneas en las que apareció posando de forma similar y que ya cuenta con cerca de 20 mil reacciones en forma de corazón.

Pero la llamada “mujer escándalo” se ha caracterizado por mostrar su voluptuosa silueta mientras se ejercita o durante sus vacaciones, tal como lo hizo poco antes de entrar al reality de Telemundo, cuando visitó Huatulco, Oaxaca, en compañía de su hija Romina, viaje que aprovecharon ambas para lucir diminutos bikinis que terminaron por enamorar a sus fieles admiradores. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Para después lucirse completamente al natural en una playa nudista, en donde madre e hija prendieron fuego cubriendo apenas lo indispensable para evitar la censura dentro de la misma red social, confirmando una vez más que nada las detiene y si se trata de presumir cuerpazo, ellas son las mejores. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

