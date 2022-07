Raúl de Molina insultado por dominicanos en Instagram por no saludar a La Materialista

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Raúl de Molina ha recibido cientos de insultos y comentarios desafortunados en Instagram por parte de algunos dominicanos. El viernes pasado se llevaron a cabo en San Juan de Puerto Rico los Premios Juventud 2022. Como los mismos son organizados por la cadena Univision era lógico que sus talentos de planta asistieran al evento. Uno de ellos fue el popular conductor de El Gordo y La Flaca. Pero “El Gordo” se negó a saludar con beso y abrazo a la cantante dominicana La Materialista. Sin embargo, después se le vio saludando de abrazo a otros famosos como Carlos Ponce. Usuarios de las redes sociales no lo pasaron por alto.

La Materialista se le acercó a Raúl de Molina para darle un sentido saludo con abrazo y beso incluido. Él le devolvió el saludo, pero solo de palabra. No quiso abrazarla y explicó que lo hacía por prevención del Covid. El presentador de El Gordo y La Flaca no solo pasó una mala racha al atravesar el virus hace no mucho, sino que actualmente hay una nueva ola de Covid en Estados Unidos, por lo que anda en estado alerta en este sentido. Sin embargo, los compatriotas dominicanos de la cantante no pensaron lo mismo y fundieron en insultos a “El Gordo” de Univision en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by ningja.poncefans💙 (@ningja.poncefans)

“A una dama no se le trata así, ustedes saben a quien le hacen sus cosas”, “Que feo de tu parte hacerle eso a una dama… pensé eras mejor persona”, “Cada vez mas ridiculo y payaso”, “Maleducado”, “Viejo ridículo”, “Persona no grata en RD”, “No te queremos en República Dominicana”, “… Fue de muy mal gusto el trato hacia la Materialista, ella es una dama, usted demostró que es uno más de este mundo, de esos tosco como decimos en buen dominicano”, “Eres un pedante, en estos premios algunos saludabas con amor y a otros le decías que desde lejos por la situación del Covid, cada día te ganas un seguidor menos y la República Dominicana” fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la cuenta de Instagram de Raúl de Molina. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Hasta el momento del cierre de esta nota, ni Raúl de Molina, ni La Materialista se habían pronunciado sobre esto. Pero, por lo general, el presentador de Univision siempre hace frente a este tipo de polémicas a través de El Gordo y La Flaca. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Días antes, “El Gordo” estuvo con la ex de Marc Anthony, Dayanara Torres, recorriendo parte de La Isla del Encanto y hasta a La Perla fue a dar. Esto sin obviar las típicas rutas gastronómicas, a las cuales ya nos tiene acostumbrados uno de los presentadores más queridos de la televisión hispana. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

