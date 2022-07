Raúl de Molina responde a polémica con La Materialista: “No voy a darle un beso a nadie si no la conozco”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La polémica entre Raúl de Molina y la cantante dominicana La Materialista pica y se extiende. Ahora el conductor de El Gordo y La Flaca ha salido al paso ante los ataques e insultos que ha recibido de algunos dominicanos en su cuenta de Instagram. Asegura que no la besó porque la conoce y no sabía si la misma se había hecho un test de Covid o no.

El jueves se celebraron en Puerto Rico los Premios Juventud 2022. Ahí “El Gordo” consentido de la televisión hispana, Raúl de Molina, se topó con La Materialista en la alfombra roja. De inmediato, ella quiso saludarlo con beso y abrazo a lo que el presentador de El Gordo y La Flaca se negó. Alegó en su momento que no estaba saludando a nadie tan cerca para evitar los contagios por Covid. Como fue visto abrazando a su compañero de Univision, Carlos Ponce, muchos dominicanos no pasaron por alto este detalle y la estrella de Univision terminó recibiendo insultos en Instagram y hasta lo calificaron de: “Persona no grata en República Dominicana“.

Pero Raúl de Molina respondió durante una entrevista exclusiva que le hiciera el locutor Enrique Santos, quien lo llamó en vivo durante su programa de radio. “Lo pasé de maravilla en los Premios Juventud… Es una falta de respeto esto de las redes sociales. Si fue ella o si fue los que trabajan con ella o quien lo hizo… Hay un video donde claramente le digo mira… La saludo, me río, le mando besos con la mano, pero no le doy un abrazo. Eso se lo hago al ochenta por ciento de las personas que no conozco. Yo tengo una pelea con mi esposa y esto tiene casi dos años. Nosotros estamos en un restaurant y mi esposa abraza y besa a la gente… Sí, abracé a Carlos Ponce pero sé que Carlos Ponce para estar en la alfombra de los Premios Juventud tuvo que hacerse una prueba de Covid… Porque hay gente, inclusive la que hace la alfombra, y no pudo estar presente porque tiene Covid…”, comenzó explicando sobre su incidente con La Materialista. View this post on Instagram A post shared by ningja.poncefans💙 (@ningja.poncefans)

Con mucha honestidad, Raúl de Molina siguió justificando el hecho de no haber abrazado a la dominicana: “Me da mucha pena… Yo no conozco si ella se hizo una prueba de COVID-19 o no, pero no la voy a saludar. Me da pena, la saludé de lejos, le mandé besos y todo; pero no es una cosa que yo no la saludé a ella porque sea dominicana, se han inventado esto porque… Sea dominicana, sea china, sea americana, no voy a darle un beso a nadie si no la conozco… ¡A nadie!”.

En cuanto a la reacción que han tenido los dominicanos y los ataques que ha recibido desde entonces también se manifestó. “Eso que están diciendo que soy racista es lo que inventó esta mujer con la persona que trabaja con ella, que ya me dijeron quien era. Un publicista que vivía en Miami y me dijeron lo que hacía y todo esto. Porque esto se lo mandé a mi abogado ayer en la noche que lo llamé… Siempre he hablado muy bien de República Dominicana… Siempre me han dicho en: -Oye Raúl, tú eres como un embajador de la República Dominicana-“, subrayó.

El presentador de El Gordo y La Flaca terminó diciendo que él tiene 63 años y que no quiere verse en la posición que está el presidente Joe Biden con su reciente contagio. Además aseguró que, si se vuelve a topar con La Materialista, la va a volver a saludar de lejos porque no la conoce, así como hará hasta con los conocidos también si no está seguro que se hayan realizado una prueba de Covid antes. El día de hoy volvió a repetir lo mismo durante la transmisión de su programa y al lado de su compañera, Lili Estefan.

En medio de la nueva ola que está azotando a los Estados Unidos, Raúl de Molina no hizo más que seguir parte los reglamentos y protocolos que pide la Organización de la Mundial de la Salud y el Departamento de Salud de los Estados Unidos como lo es la distancia social. Estaremos al tanto de cómo evoluciona la noticia y las medidas legales que ha iniciado la estrella de Univision. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

