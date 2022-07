Aseguran que José Manuel Figueroa ya terminó con su novia y ella le vació hasta el apartamento

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La relación entre José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp, quien es 17 años menor, habría llegado a su fin hace dos fines de semana y lo habría hecho de la peor manera, al no existir la más remota posibilidad de una reconciliación o por lo menos eso parece.

De acuerdo a información de la revista mexicana TVNotas, la actriz habría sacado todas sus cosas del apartamento que compartía con el hijo de Joan Sebastian en el exclusivo barrio de Santa Fe, al poniente de Ciudad de México, pero lo habría hecho a escondidas de él y llevándose hasta lo que no era era de ella.

“Ni si quiera le avisó que terminaban, o que la relación se acababa, simplemente se fue y ya, y lo peor, llevándose todas las cosas del departamento, lo dejó vacío y todo le costó a él, no a ella”, señaló una fuente en entrevista con la citada población.

En mismo informante, quien se identificó como amigo del cantante, narró que Marie Claire aprovechó un viaje de trabajo que José Manuel hizo a Estados Unidos para armar su coartada y así poderse ir de la casa sin mayores contratiempos, pero no imaginó que el vigilante del edificio daría aviso de cada uno de sus movimientos, lo que desató la furia de José Manuel.

“El de vigilancia le avisó que había movimientos extraños, que entró un camión de mudanza; enseguida José Manuel le empezó a hablar a ella, pero su celular siempre estuvo apagado”, narró la fuente.

Al no tener éxito con Marie Claire, José Manuel le llamó a sus choferes, quienes comunicaron que la ‘patrona’ les había dado el día libre, por lo que no estaban al tanto de lo que sucedía en el apartamento, pues ellos se limitaron a seguir sus indicaciones.

“Ese sábado curiosamente le dijo a los choferes que se tomaran el día, porque ella estaría según estudiando para un casting que tendría y ellos se fueron. Ya tenía todo planeado, y al parecer en cuestión de horas sacó todo del departamento, ni un trapo o traste dejó”, acusó la fuente. View this post on Instagram A post shared by Marie Claire Harp (@marieclaireoficial)

Trascendió que desde entonces Marie Claire estaría viviendo en el apartamento de su hermana, Claire, en la zona de Polanco, hasta donde trasladó todo lo que pudo sacar del apartamento y hasta una van BMW que le había obsequiado el intérprete de ‘Expulsado del Paraíso’.

“Hasta donde nos enteramos, se fue a vivir con su hermana Claire Harp a la zona de Polanco, ahí metió todos los muebles y todas las cosas del departamento”, señaló la misma fuente. View this post on Instagram A post shared by Marie Claire Harp (@marieclaireoficial)

A pesar de que Julián Figueroa y Marie Claire Harp llevaban tan solo un año de relación, ese no fue un impedimento para que decidieran irse a vivir juntos y no solo eso, pues ella ya tenía planes de casarse y hasta convertirse en mamá, aunque él nunca le dijo cuándo darían ese importante paso en su relación, lo que habría desencadenado, presumiblemente, su crisis de pareja y posterior rompimiento.



