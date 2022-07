Celia Lora elevó la temperatura al modelar de espaldas a la cámara un revelador body rosado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Celia Lora elevó la temperatura una vez más ante sus seguidores de redes sociales, con quienes compartió una atrevida foto en la que posó de espaldas a la cámara con una provocativa prenda de lencería que reveló sus curvas de infarto.

La modelo mexicana no tiene problemas en aceptar que las imágenes en las que deja muy poco a la imaginación son sus favoritas, es por ello que disfruta posar en la revista Playboy, donde debutó hace más de 10 años. Pero los acalorados destapes también han dado mucho de qué hablar en las comunidades virtuales llegando a contar con la aprobación de millones de seguidores que, al igual que ella, disfrutan el contenido subido de tono que continuamente comparte.

Y fue precisamente a través de su perfil oficial de Instagram, en donde nuevamente deleitó la pupila de poco más de 10 millones de seguidores con los que cuenta actualmente. Posando de rodillas sobre un sofá y vistiendo una atrevida prenda de lencería en color rosado mientras da la espalda a la cámara fue como la modelo enamoró a más de 66 mil usuarios que de inmediato calificaron la imagen con un “me gusta”.

Pero esta no ha sido la única postal que ha compartido mientras usa el mismo body de encajes y transparencias, ya que días antes la estrella del reality ‘Acapulco Shore’ desató todo tipo de reacciones al mostrar otro ángulo de su exuberante belleza, esta vez de perfil y regalando una ligera sonrisa a la cámara, lo que por supuesto recibió la aprobación de sus admiradores. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Y es que su irreverente personalidad la ha llevado a colocarse como la favorita de Playboy, por lo que recientemente confirmó que ya cuenta con nuevo material disponible y para mostrar un breve adelanto compartió una postal blanco y negro en la que apareció con un conjunto de prendas que dejaron en evidencia sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Mientras que se convirtió en el centro de atención al modelar un set de prendas íntimas en tono claro que combinó con un par de guantes altos color negro para dar un toque de misterio a su candente vestimenta, pero que de inmediato se convirtió en una de las favoritas dentro de su galería de imágenes al conseguir más de 100 mil reacciones en forma de corazón. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora) View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

