Chiquis Rivera se desnuda, se llena de barro y lo presume en Instagram

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, no pone reparo cuando de mostrar sus curvas se trata y mucho menos, enseñar lo que hace que tenga la figura que ha presumido los últimos meses. Muy quitada de la pena publicó en sus historias en Instagram un video desnuda al tiempo que estaba llena de barro como parte de su terapia de hielo y de maderoterapia posterior que se hace. Si ustedes son de los que creen que no funciona, solo miren a figura que la Abeja Reina ha cosechado.

Acostada boca abajo, con una tanga diminuta, sin ropa y con mucho lodo encima, que no es más que una crema para masajes, Chiquis Rivera dejó claro que no importa la agenda apretada que tenga, ella siempre tiene tiempo para cuidar de sus curvas y más ahora que está sencillamente espectacular. Por eso mostró y describió el proceso que estaba realizando a nivel estético. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

El día de ayer, Chiquis Rivera y su novio Emilio Sánchez se fueron a disfrutar de un juego de béisbol y, días antes, se forró de lycras de arriba a abajo para iniciarse en nuevo deporte como lo es el ciclismo. También de la mano de su amor. Ya lo hemos dicho, este par es explosivo a nivel personal y profesional. View this post on Instagram A post shared by 🥰♥️ (@_jande___)

Por otro lado y en cuanto a la ausencia de Chiquis Rivera en los Premios Juventud 2022. La misma aclaró que no tiene problemas con la cadena Univision. Todo lo contrario, se notó agradecida por la oportunidad que sus hermanos: Jacqie, Jenicka, Mike, y Johnny pudieran haber estado presentes para el tributo a Jenni Rivera y la mención que recibieron los mismos. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera)

Hay rumores que Chiquis Rivera pudiese estar en negociaciones con Telemundo para un programa de televisión. Algunos dicen que pudiese ser nuevamente un reality pero nada es seguro y, mientras la Abeja Reina no se pronuncie al respecto, esto no es más que un chisme de pasillo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Su ausencia en los Premios Juventud, como explicó, se debió a un compromiso de estudio que ya había aplazado en varias oportunidades para grabar un tema. Recordemos que la cantante de regional mexicano no para de sacar música, videoclips, así como también distintos productos de belleza. Justo por eso les dejamos el video del tema “Cualquiera“, el cual dirigió su novio Emilio Sánchez.

