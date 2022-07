Jennifer Lopez se tapa arriba y muestra abajo a los 53 años con un bodysuit negro en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Jennifer Lopez sigue dando tacos de ojos a todos sus fans a través de Instagram muy a pesar de estar en plena luna de miel con Ben Affleck y sus acompañantes: los hijos de la pareja. Pero sabemos que la Diva del Bronx es una mujer incansable y adicta al trabajo. Así que, muy quitada de la pena y para celebrar su cumpleaños número 53 al tiempo que promociona su línea de cuidado para la piel, mostró de abajo tapando muy bien arriba con un bodysuit negro de impacto.

La pieza deja a la vista parte del dorso de Jennifer Lopez. Su parte baja y trasera a la vista. Ya sabemos que lo que más le halagan a JLO desde siempre es la retaguardia. Y arriba, un cuello tortuga alto. Pero todo esto como parte del mismo bodysuit negro. Para sorpresa de muchos la esposa de Ben Affleck repitió la hazaña pero con otra pieza blanca y transparencias. View this post on Instagram A post shared by JLO BEAUTY by Jennifer Lopez (@jlobeauty)

Todo esto sin mencionar el deslumbrante desnudo que hizo al tiempo que usaba otro jumpsuit, pero tanga por la parte de atrás. Sin duda es el sueño de cualquier fan y la envidia de muchas mujeres más jóvenes que desearan verse así a los 53 años. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews

Justamente celebró su cumpleaños yendo a cenar con Ben Affleck sin ropa interior. ¿Cómo lo sabemos? usó un vestido con un agujero gigante en la cadera. Además se dejó ver feliz riendo en una cena para dos en París. Los famosos no pueden disimular la alegría y el amor que siente de ser marido y mujer.

Mientras, unas fotos que lograron captar los paparazzi están dando la vuelta al mundo. Se trata justo de esta cena de cumpleaños de Jennifer Lopez, donde Ben Affleck parece llorando. Seguramente fue la emoción o la emotividad del momento. Justo unos segundo antes él le tomaba fotos a JLO con un globo verde en la mano. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews Deslizar a la derecha.

Mientras todo esto sucede, su ex Alex Rodriguez también anda de amores con una rubia. El mismo se ha dejado ver en varias situaciones con su nueva novia y hasta entrenan juntos. Se dice que es una influencer y modelo de nombre. View this post on Instagram A post shared by @artistanotocias

Sin embargo el domingo, el ex de Jennifer Lopez, Alex Rodriguez se desató bailando merengue con Francisca Lachapel en la celebración que le hicieron al pelotero David Ortiz en Cooperstown, Nueva York por la inclusión del mismo en el Salón de la Fama del Béisbol de esa ciudad. Además dijeron por el micrófono que el mismo se encontraba soltero, pero no estamos seguros que haya terminado con su novia actual. View this post on Instagram A post shared by Moises Salce (@moisessalce)

Sigue leyendo:

Sin ropa, Jennifer Lopez comparte foto después de pasar su noche de bodas con Ben Affleck

Captan a Ben Affleck dormido en un crucero durante su luna de miel en París

Ben Affleck publica video desde el baño público de la capilla en Las Vegas donde se casó con Jennifer Lopez

¿Cuánto costó la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck?, según la Chiquibaby de Telemundo

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en el desierto de Nevada

Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían mantener encuentros íntimos al menos cuatro días por semana