Julián Gil hará un nuevo show con el ex productor de Suelta la Sopa para TelevisaUnivision

El actor Julián Gil tendrá un nuevo show de televisión y el productor es Carlos Mesber, mismo que hizo por mucho tiempo Suelta la Sopa. Ahora emprende junto al galán “Siéntese Quién Pueda” para TelevisaUnivision que se transmitirá por la cadena hermana UNIMÁS.

El nuevo show de televisión de Julián Gil se estrena el 22 de agosto y se transmitirá en vivo de lunes a viernes a las a las 7PM / 6c. Además lo lleva de la mano uno de los mejores productores ejecutivos de la industria del entretenimiento hispano, Carlos Mesber. Mismo que hizo Suelta La Sopa, entre varios otros exitosos programas. Ahora se unen con este nuevo a la cadena TelevisaUnivision.

“Feliz y agradecido con los ejecutivos de TelevisaUnivision y con Mesber por confiar en mí para animar este nuevo proyecto. Vamos a llevar mucha diversión y lo mejor de las noticias del entretenimiento a los hogares. Con un show nuevo original, tipo reality, de competencia”, señaló Julián Gil.

“Siéntese Quién Pueda” es un formato de entretenimiento en vivo que reunirá noticias de celebridades, opiniones diversas y debates sinceros entre un panel de periodistas, talentos, expertos en redes sociales, y por primera vez, la audiencia en casa. View this post on Instagram A post shared by NEWNOVELAS (@newnovelastv)

Cada semana un miembro del panel con las opiniones más controvertidas, según el número de votos de la audiencia en las redes sociales, será castigado dejando el estudio. Podrá volver, pero luego de cumplir una importante misión. Julián Gil animará y conducirá todo lo que aquí suceda. View this post on Instagram A post shared by Julian Gil (@juliangil)

Aquellos que no cumplan con las expectativas de la tarea asignada podrían ser suspendidos o eliminados. Además, cada semana una estrella invitada ocupará la silla especial que tiene un rol muy importante, para ser parte de esta única aventura en la televisión.

“Siéntese Quién Pueda es un programa que rompe con los formatos tradicionales del entretenimiento; que aborda temas de actualidad, con debates desarrollados entre un equipo de comunicadores y periodistas. La novedad de Siéntese Quién Pueda es que los recursos expertos en entretenimiento tendrán que competir por la noticia más explosiva y relevante que les permita seguir formando parte del panel”, indicó el productor ex productor de Suelta La Sopa, Carlos Mesber. Propietario de la casa productora We Love Entertainment.

