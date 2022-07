Angelique Boyer se recuesta sobre la arena a lucir su retaguardia, usando un microbikini blanco

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Uno de los lugares preferidos de Angelique Boyer para vacacionar es la Riviera Maya, y ahora publicó en Instagram una serie de fotos en las que aparece recostada en la arena, usando un microbikini de color blanco y luciendo su retaguardia; el mensaje con el que acompañó las imágenes fue: “Aquí viendo cómo se va el mes de julio, se celebró 🙏✨👋🥳😎🏖 😬🫣🫥 y llegamos a mitad del verano 2022 🤗🫠 así que a gozar al máximo 😃🙌✨🙏👏🥰🤗💋💋”.

Antes de viajar a México la bella actriz se fue de vacaciones a Europa, y compartió con sus seguidores algunos recuerdos: “Esa chamarra roja me recordará siempre los días de Ámsterdam y sus Amapolas 😍 caminatas de 22 km 🥴 recorriendo sin mirar la hora, los atardeceres nos sorprendían 🌅 a las 22:30 🙃🤩 qué verano! ❤️” View this post on Instagram A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer) View this post on Instagram A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer) View this post on Instagram A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer)

Este mes Angelique Boyer cumplió 34 años, y no podía dejar de compartir en esa red social una foto de la celebración que tuvo al lado de su novio Sebastián Rulli: “Dejo esta foto de ese momento mágico en el que expreso al universo mi gratitud ✨🙏 decretando muchos sueños 🙌✨🫶🥳🎂 soplando la velita 🎂 agradecida por todo el amor que recibí por parte de ustedes 🙏sus mensajes y muestras de cariño son invaluables ❤️✨✨🥳 ¡Vamos con todo en estos #34 !” View this post on Instagram A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer)

