Chiquis Rivera se saca el bodysuit del pantalón y lo modela en Instagram

La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, Chiquis Rivera, no para de presumir el nuevo cuerpazo que ha cosechado los últimos veces. Ya sea desnuda con barro encima, haciéndose sus masajes anticelulitis o modelando atuendos que poco dejan a la imaginación, siempre se ve muy sexy y explosiva. Tal es el caso de un bodysuit negro que se sacó por fuera del pantalón.

Sin miedo a nada, Chiquis Rivera se puso un conjunto que en principio parecía deportivo. De hecho, lo es, pero con un toque muy urbano como ya sabemos que le gusta a la Abeja Reina. Sin miedo al qué dirán, la hija de Jenni Rivera se puso un bodysuit de corte alto que dejaba mucha piel a la vista sobre todo en la parte del dorso y caderas. Con la prenda por fuera de su pantalón, la cantante de regional mexicano se dio vuelta y vuelta. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera sigue enfocada por verse mejor y sentirse más saludable. Por eso no solo es su alimentación, ayudita estética y masajes. El deporte está comenzando a ser una constante en la vida de la intérprete de “El Honor“. Está subiendo montaña y también haciendo ciclismo. Nuevo deporte en el que se está entrenado Chiquis de la mano de su compañero sentimental Emilio Sánchez. View this post on Instagram A post shared by 🥰♥️ (@_jande___)

Mismo con el que tiene más de un año. Esta relación ha sido una de las más estables para Chiquis Rivera. Tomando en cuenta que inició la relación al poco tiempo de separada de Lorenzo Méndez y en medio de todo lo que supuso la batalla legal entre ambos por conseguir el divorcio, esto es un verdadero logro. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Y Lorenzo (@chizolovers89)

En cuanto a Lorenzo Méndez, el mismo volvió a dar unas declaraciones sobre el proceso de divorcio como tal. Dice que él firmó la primera vez y que no lo hizo más pensando en que esa firma fuera suficiente. Siempre ha dicho que no entendió el proceso legal que se debía seguir y hasta aseguró en El Gordo y La Flaca, que si no fuese por ese programa, no se entera que ya estaba divorciado.

La buena noticia es que esto ya es parte del pasado. Ambos cantantes están en el lugar que parece quieren: él, soltero disfrutando de la vida sin ningún tipo de compromiso. Ella, felizmente enamorada y se presume que posiblemente en la búsqueda de bebé, según las últimas declaraciones que ella le habría ofrecido a su amiga Becky G en le programa de Facebook Watch de la misma. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

