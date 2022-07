Francisca Lachapel presume escote al dar los buenos días a su público de Despierta América

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La espectacular Francisca Lachapel no para de dar “tacos de ojo” a sus fans y televidentes de Despierta América. La estrella de Univision usó un vestido color rosa pálido cortito, que arriba tenía un tremendo escote con el cual la dominicana le dijo buenos días a su público.

Francisca Lachapel, conductora de Despierta América. Instagram @francisca

La conductora más consentida de la televisión hispana sigue en su pérdida de peso y muy entregada a la actividad física. Por eso no es de extrañar que la veamos presumiendo el cuerpazo que ha vuelto a cosechar. En esta oportunidad mostró de arriba y de abajo. Escote y minifalda para comenzar el día fue lo escogió Francisca Lachapel para darle los buenos días a los seguidores de Despierta América.

El día de hoy el programa tuvo como invitado especial a George Harris, comediante venezolano. Por supuesto, el buen rollo y buen humor fueron la orden del día. Pero el escote de Francisca Lachapel también lo fue y así lo dejaron saber en la cuenta de Instagram de Despierta América, donde le llovieron los piropos a la dominicana.

Durante el fin de semana, se celebró la fiesta latina dominicana en Cooperstown, Nueva York. Ahí Francisca Lachapel llegó con un vestidito amarillo para rendirle, junto con todos los presentes, un sentido homenaje al pelotero David Ortiz por su inclusión al Salón de la Fama de esa ciudad. Por supuesto animó con todo el ímpetu que la caracteriza. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Durante el evento se presentaron Sergio Vargas y Fernandito Villalobos, ahí Francisca Lachapel se desató bailando con Alex Rodriguez, ex de Jennifer Lopez, al ritmo del merengue. Por ser ambos dominicanos, los dotes en el género musical al bailar no se hicieron esperar y dieron todo un derroche de destreza. View this post on Instagram A post shared by Moises Salce (@moisessalce)

Al día siguiente, Francisca Lachapel voló de vuelta a Miami para reunirse con su amado Gennaro y su esposo. Hace un asemana el bebé de la presentadora de Despierta América cumplió su primer añito. Ya casi camina y dice muchas palabras. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Sin duda, Francisca Lachapel es la típica mujer latina que puede desempeñar varios roles al mismo tiempo y destacarse en cada uno de ellos. Un orgullo de mujer hispana. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

