Pelucas de Cristian Castro son el hazme reír del Instagram

El cantante mexicano Cristian Castro vuelve a ser tendencia en las redes sociales al usar diferentes pelucas de colores que se han convertido en el hazme reír del Instagram. Pero no a manera de ofensa, el propio intérprete de “Lloran Las Rosas” se ha gozado un mundo y parte del otro el hacer esta gracia para el programa de concursos en el que participa en Argentina.

El último proyecto del hijo de Verónica Castro, Cristian Castro, le llevó hasta el país suramericano para convertirse en uno de los jueces del concurso ‘Canta conmigo ahora‘. A lo largo de su estancia en el país ha protagonizado una auténtica transformación que está dando mucho que hablar en las redes sociales, precisamente por el color de su cabello al pintarlo y usar pelucas. El Instagram no ha parado con los comentarios de los usuarios. View this post on Instagram A post shared by Canta Conmigo Ahora (@cantaconmigoar)

Que Cristian Castro se haga un cambio de look no es nada nuevo. A lo largo de los años ha alternado una imagen más clásica, con trajes y corbata, con su vena más heavy metal que le lleva a ponerse pantalones de cuero. Ahora ha encontrado un nuevo referente de estilo en Caesar Flickerman, el anfitrión de los Juegos del Hambre que Stanley Tucci interpretó en las películas del mismo nombre, a quien le está copiando sus llamativos trajes estampados, su pelo de colores pastel y su peluca violeta. View this post on Instagram A post shared by CristianCastroFan(No Podras🎶) (@cristian.castrofan)

Otros consideran que cada vez se parece más a su padre, El Loco Valdés, a quien Cristian Castro conoció por primera vez cuando tenía 9 años porque su madre se había quedado embarazada mientras el famoso actor aún estaba casado. Eventualmente padre e hijo empezaron a cultivar una relación más estrecha cuando Cristian había cumplido ya los 30. View this post on Instagram A post shared by Laredo Daily News (@laredodailynews)

Hay otro detalle curioso que tampoco se le ha pasado por alto a su fans. Cristian Castro ha sido la última víctima del ‘fenómeno Madonna’, que volvió de Londres a Estados Unidos hablando como una lady británica tras casarse con Guy Ritchie, y ahora ha adquirido un ligero acento argentino. Pero al músico lo adoran con todo y sus excentricidades. Además es considerado uno de los mejores de intérpretes de la balada latinoamericana. Aquí les dejamos su éxito “Azul“, que cuenta con casi 70 millones de reproducciones en Youtube.

