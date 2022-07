Yailin La Más Viral posa de piernas abiertas con trikini y Anuel AA le juega broma a sus fans

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yailin La Más Viral está cada día más explosiva y sus más recientes fotos de piernas abiertas vistiendo un trikini diminuto así lo demuestran. La dominicana hizo una candente sesión de fotos donde presumió todas sus curvas y estrenó peluca nueva con cabello lacio y corto. Por otro lado, su esposo Anuel AA se presentaba en Roma y le jugaba una broma a su público haciéndole creer que les lanzaría una cadena que pudiese estar costando más de $500,000 dólares.

Con tenis y peluca puesta, Yailin La Más Viral se chequeó en el espejo a ver si el trikini que llevaba puesto le lucía bien. Además se tomó muchas fotos donde destacó una de piernas abiertas y de frente a la cámara en la que presume sus curvas y su trikini colorido. Pero su esposo Anuel AA, gozando del buen humor que siempre tiene, bromeo con sus fans en Roma, Italia. El cantante hizo el paro de que lanzaría una de sus prendas millonarias y después les dijo que no riendo. Por supuesto, arrancó carcajadas entre los presentes y en las redes sociales también al hacerse viral. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Yailin La Más Viral sigue cosechando éxitos. Su videoclip con Anuel AA “Si Tú Me Busca“ tiene más de 50 millones de reproducciones en Youtube y se espera su colaboración con Rosalía y un tema que supuestamente le produjo la cantante española. Al menos así, lo explicó Anuel durante una entrevista con el comunicador y amigo de ambos Alofoke.

En la misma también habían adelantando lo de su matrimonio. Se pasearon por la idea de tener hijos. Yailin La Más Viral está ganada a la idea y lo desea mucho. Anuel AA tiene dos hijos. Uno que ya le hemos visto en varias oportunidades y una bebita que nació reciente y de la cual el cantante puertorriqueño no ha hecho comentario alguno. Sin embargo, la madre de la misma sí y hasta publicó en Instagram el nombre de la bebita dejando claro que lleva el apellido del máximo exponente del género urbano. View this post on Instagram A post shared by Melissa Vallecilla (@meli__valle)

Anuel AA estrenó hace apenas unos días su tema “Malo” junto Randy y Zion. Además está trabajando en más música y sobre todo en la distribución de la de otros cantantes de trap y reggaetoneros. Justo hace unos días y en el marco de los Premios Juventud 2022, Molusco entrevistó a la novia de Christian Nodal, Cazzu. View this post on Instagram A post shared by Molusco Memes (@molusco.memes)

La misma hizo un comentario sobre el negocio de la música urbana y el talento cuando Molusco le preguntó por el ex de Karol G. “Yo no tengo una disquera como de Anuel… Ok, bueno, Anuel tiene plata… El talento está a veces, a veces no está… A ver, si hay plata y no hay talento, funciona… Si hay plata y talento, ponéle dos puntos para Anuel”, concluyó la argentina.

Hats el momento de cierre de esta nota, Anuel AA no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, sí sigue disfrutando de las mieles del amor por europa con Yailin La Más Viral. A quien hace pocos días le celebró su cumpleaños número 20 a full lujo: yate y hasta nado con leones marinos. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

AUnque Yailin La Más Viral se vio muy tierna, también recibió cientos de críticas en Instagram puesto que la peluca rubia que tenía puesta La Chivirika era rubia y terminó verde por los químicos de la piscina. Pero no le paró y siguió disfrutando de sus aventuras extremas con su amor. Aquí les compartimos el tema que con el que la dominicana saltó a la fama.

