Así es la linda casa que ‘La Güereja’ podría perder tras supuesta estafa de Sergio Sendel

La actriz María Elena Saldaña, de 59 años y quien es mejor conocida como ‘La Güereja’, podría verse obligada a abandonar su casa en el Ajusco, al sur de Ciudad de México, tras darse a conocer que habría sido una de las supuestas víctimas del actor Sergio Sendel, quien es señalado de haber despojado ilegalmente de 14 propiedades a los hermanos Jorge Reynoso y Sylvia Paulette Prado.

“Vine a pelear que 14 propiedades en el Ajusco nos fueron arrebatadas a mi hermano Jorge Reynoso y a mí, y las voy a recuperar”, declaró Sylvia en entrevista con la revista TVNotas.

Tras los señalamientos en su contra, Sergio Sendel negó tajantemente lo dicho, al asegurar que él no tiene nada que ver con los supuestos despojos de propiedades.

“Cien por ciento mentira. No sé ni de qué hablan, no conozco a nadie de los que hablan. Es falso”, se defendió Sendel en una serie de mensajes que envió al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien lo contactó para conocer su postura tras las acusaciones en su contra.

Entre las casas que Sendel supuestamente vendió de manera ilegal se encuentra la de ‘La Güereja’, la cual tiene un significado muy especial para los hermanos Reynoso, pues ahí vivió su padre, por lo que harán todo lo posible para recuperarla, aunque lo que menos quieren es afectar a la talentosa actriz, pues aseguran que ella no actuó de mala fe y solo fue una víctima de las circunstancias.

“La señora vive ahí, el problema es que ella vive en la casa que era de mi papá, lo cual tiene muchos recuerdos para mis primos y para mis tías. Lo único que esperamos es que, si no es en esa casa, ya será a lo mejor en otra casa. Tengan la seguridad de que si la señora nos demuestra que de verdad fue una compradora de buena fe, se encontrará una solución, pero, por el momento, la casa que ella vive fue la de mi padre”, declaró Sylvia Paulette en entrevista con el programa ‘Chisme no Like’.

¿Cómo es la casa que ‘La Güereja’ podría perder?

A continuación te compartimos algunas imágenes de la casa de la que ‘La Güereja’ tendría que desprenderse si las autoridades fallan en su contra. View this post on Instagram A post shared by Maria Elena Saldaña (@mariaelenasalof)

Cocina

La cocina es semiabierta y no tan amplia. Está equipada con una alacena de color marrón, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador. View this post on Instagram A post shared by Maria Elena Saldaña (@mariaelenasalof)

Comedor

Su comedor está conformado por una mesa de cristal rectangular y por unas sillas de tono chocolate. View this post on Instagram A post shared by Maria Elena Saldaña (@mariaelenasalof)

Sala

Su sala, que es la habitación donde suele realizar gran parte de sus videos, está compuesta por sillones de tono beige, por cojines con diseño y por diversas mesas laterales. View this post on Instagram A post shared by Maria Elena Saldaña (@mariaelenasalof)

Sala

Su sala de televisión llama la atención por sus sillones y por una mesa baúl de tono chocolate. También lo hace por una lámpara de diseño muy original, así como por una maceta con girasoles y naturaleza muerta. View this post on Instagram A post shared by Maria Elena Saldaña (@mariaelenasalof)

Recámara

Su recámara cuenta con una cama individual con cabecera rústica. View this post on Instagram A post shared by Maria Elena Saldaña (@mariaelenasalof)

Jardín

Al exterior disfruta de terraza, de extensas áreas verdes y de diversos arbustos. View this post on Instagram A post shared by Maria Elena Saldaña (@mariaelenasalof)

