Chiquis Rivera presumió los piernones junto a la Chiquibaby en Hoy Día

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, sigue cautivando a sus fans desde todos lados. Literal, a donde voltees, ahí está la Abeja Reina. Esto sin mencionar que es la reina del Instagram. Si no es tendencia todos los días, está bien cerca de lograrlo. Justo ahora que anda en la promoción de su nuevo videoclip “Entre Besos y Copas” estuvo de invitada de lujo con su la hermosa conductora de Hoy Día, la Chiquibaby, donde además mostró los piernones y nueva figura.

Quien mejor que la estrella de Telemundo para entrevistar a la cantante de regional mexicano más importante de este momento. Chiquis Rivera estuvo en la temporada de Conciertos de Verano de la cadena y por supuesto, no perdió oportunidad de mandar a los presentes mensajes de empoderamiento y amor propio. La Chiquibaby no podía ocultar la alegría y el orgullo que sintió al tener a su compañera de Los Ángeles en el programa de Hoy Día. View this post on Instagram A post shared by STEPHANIE HIMONIDIS 🇲🇽 🧿 (@chiquibabyla)

Además hablaron de su nuevo videoclip “Entre Besos y Copas“, que se encuentra desde ya en la plataforma de reproducción musical Youtube. Misma que viene conquistando Chiquis Rivera desde hace rato en su género. Ya son varios los millones de suma en la misma. Después de una muy divertida conversación, la Chiquibaby también pudo mover el esqueleto al ritmo de la música que evidentemente le corre por las venas como buena mexicana. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

No cabe duda que este par se la supo pasar bomba. Chiquis Rivera anda más hermosa que nunca y así se lo demuestran todos los días sus fans y seguidores. La misma continúa en la promoción de su disco Abeja Reina y del tour que lleva el mismo nombre. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Su relación con el director, fotógrafo y productor audiovisual Emilio Sánchez sigue viento en popa. Hasta la ha puesto a iniciarse en nuevos deportes como el ciclismo. Esto por supuesto ha hecho que Chiquis Rivera quiera sumarle más rutinas de ejercicios a sus actividades físicas. Sin duda todo un cambio para la hermosa cantante. View this post on Instagram A post shared by 🥰♥️ (@_jande___)

Sigue leyendo:

Chiquis Rivera se saca el bodysuit del pantalón y lo modela en Instagram

Chiquis Rivera se desnuda, se llena de barro y lo presume en Instagram

Chiquis Rivera niega problemas con Univision por Premios Juventud: “Apoyen a mis hermanos”

Lupillo Rivera envía mensaje a Chiquis por divorcio de Lorenzo Méndez y hace fuerte señalamiento

Chiquis Rivera usó enterizo rasgado por todos lados y su “colita” quedó expuesta en Texas

Chiquis Rivera se manosea con vestido cortito y muestra los piernones en discoteca de Texas

La Chiquibaby dijo que batalla contra el Bótox

Adamari López y Chiquibaby tienen tremendo duelo de piernas en ‘Hoy Día’

La Chiquibaby sorprende con vestido de encaje transparente en Hoy Día y a pocos meses de haber dado a luz