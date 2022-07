Horóscopo chino de hoy 28 de julio: las predicciones para cada signo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de varios días con una excelente energía, este jueves el caballo de agua cambia el panorama y nos recomienda que no iniciemos nada importante, y, en cambio, mejor dediquemos un espacio del día para meditar.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Eso sí, hay algo que debes tener presente y es que, si tu fecha de nacimiento se ubica entre el 1 de enero y el 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior. Por ejemplo, alguien que haya nacido el 30 de enero de 1976, tiene como signo zodiacal al conejo, y no al dragón.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Quienes nacieron en los años de la rata deberán ser más cuidadosos. Con el caballo en su contra, lo más recomendable es que se dediquen solo a su rutina normal. Si deben desplazarse, salgan unos minutos antes para que eviten conducir apresurados.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

En la medida de lo posible, los regidos por el buey deberían descansar un poco más este día. procuren regresar temprano a casa, o, incluso, si pueden trabajar desde ella será mucho mejor. Eviten sobre exigirse físicamente, pues podrían sufrir alguna lesión.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Pese a que la energía del día no es la más favorable, los tigres pueden aprovechar para resolver problemas pendientes. Miren de frente la situación y actúen con actitud conciliadora. Un buen arreglo, en que los tigres también hagan concesiones, los dejará en una posición más sólida que en la que estaban antes, frente a sus superiores, compañeros de trabajo, amigos y familiares.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Algunos desperfectos en su casa, especialmente relacionados con plomería, podrían complicar el día de los conejos. Aunque en principio parecerán daños graves, si desde el primer momento buscan la ayuda correcta, todo se solucionará más fácil de lo que esperaban. Aprovechen también el día para iniciar mantenimientos rutinarios, con ello podrán ahorrar a futuro.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Si el dragón quiere tener resultados positivos este día deberá trabajar en equipo. El caballo le sugiere que no se crea un “emperador”, ni asuma una actitud de autosuficiencia, y, por el contrario, permitan que el resto de compañeros muestren todas sus habilidades libremente. Muestren todos sus dotes de buen líder.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Es importante que, quienes nacieron en los años de la serpiente, se cuiden de chismes y habladurías. No permitan que personas malintencionadas no solo les dañe el día, sino que, además, intenten involucrarlos en problemas con terceros. Si no están esperando una llamada especial, eviten contestar números desconocidos.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los regidos por el caballo podrían experimentar discusiones con su pareja, producto de ligerezas cometidas en días pasados. Publicaciones en redes sociales, comentarios sin pensar, citas inapropiadas. El caballo actuó de manera imprudente y hoy tendrá que asumir las consecuencias de sus actos.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El caballo les sugiere a los regidos por la cabra que no se apeguen a los planes del día. Imprevistos y algunas complicaciones se les pueden presentar hoy y llevarlos a modificar su itinerario. Pero, si actúan con calma y se adaptan a los cambios que se les presenten terminarán el día con más cosas a favor que en contra.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Este es un día para que los monos piensen muy bien antes de hablar. La estrella de la comunicación no los acompañará hoy y las consecuencias de su imprudencia serán muy graves, ya que pueden arruinar relaciones valiosas y alejar personas que el mono realmente aprecia.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Al gallo podrían romperle el corazón este día. La persona que creía que era la indicada hoy podría finalizar con su relación. Sin embargo, el caballo le dice que no se angustie, si el rompimiento se da, dejen ir a la otra persona, pues realmente el universo los está librando de un dolor más grande.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Actuar con bajo perfil es lo que le sugiere el caballo al perro. Hoy no es un día para figurar, sino que, por el contrario, evitar llamar la atención será lo más beneficioso para poder materializar los proyectos que tienen pendientes. El animal regente del día también les aconseja que, si tienen alguna molestia de salud, no duden en consultar al doctor de inmediato.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Pese a que los regidos por el cerdo ya se libraron de la serpiente, la energía no mejora del todo para ellos. Por esta razón, lo más recomendable es que no teman pedir ayuda a las personas que los rodean. No carguen con todo solo y más bien procuren construir una red de apoyo para poder solucionar lo que tienen pendiente.