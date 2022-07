Mena Suvari habla de los abusos sexuales y la violencia que sufrió a los 12 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Foto: Neilson Barnard for The Daily Front Row / Getty Images

En 2021 Mena Suvari publicó su libro de memorias “The great peace”, en el que habló por primera vez de los abusos sexuales que sufrió cuando tenía 12 años y su consecuente adicción a las sustancias ilícitas. Ahora ella reflexionó sobre cómo sobrevivió a algunos de los momentos más duros de su vida, como los constantes abusos sexuales en su adolescencia a manos de uno de los amigos de su hermano y de qué forma han impactado hasta ahora que es una actriz consolidada.

En una plática con el periódico The Guardian, Mena recordó que, en ese entonces, no gozaba de la atención que tiene ahora y luchaba por ser escuchada en casa. Fue ahí cuando un joven mayor comenzó a prestarle más atención, le escribió varias cartas de amor, la alentó a iniciar su “vida sexual” y posteriormente abusó de ella en repetidas ocasiones. “Luché por ser vista y escuchada, involucrada; pero no sentí tal pérdida del sentido de identidad hasta los 12 años, cuando abusaron de mi”, relató.

A pesar de ser la víctima, Suvari aseguró que su agresor la hizo sentir culpable e, incluso, tuvo que negar en reiteradas ocasiones lo que él le había hecho. Si bien la actriz logró terminar esa relación, más tarde se relacionó con otras personas que continuaron los abusos y los tratos violentos. También desarrolló algunas adicciones a las sustancias ilícitas y un amplio historial de relaciones abusivas con hombres mayores del medio.

“Todos estaban fascinados con mi apariencia de 18 años, pero yo tenía 12. Lo que se me comunicó fue que era un adulto, por lo tanto, podía actuar como uno. Nadie me decía: ‘Eso no está bien, esa persona no debería estar haciendo eso contigo'”. Meses más tarde inició un romance con un ingeniero de iluminación, una relación que ella misma califica como “la más violenta de su vida”, ya que no sólo era insultada y desacreditada constantemente, sino que su pareja la obligaba a mantener relaciones sexuales con más de dos personas, además de usar diversos juguetes que terminaban lastimándola.

La única manera que Mena encontró para salir viva de ahí fue su trabajo como actriz, primero en pequeñas series y después en la cinta “American beauty”, que le dio fama mundial pero que la hizo reencontrarse con el infierno que ya había vivido, pues Ángela, su personaje, también fue sexualizada a pesar de su corta edad. “Me identifiqué, sabía cómo interpretar ese papel, porque era muy cercana a él. Estaba en un momento muy oscuro en mi vida, (y la película) se sintió como un respiro, porque podía ir a trabajar y ser importante allí. No me llamaron ‘retardada’ o ‘idiota'”.

Hasta ahora Suvari sigue lidiando con los fantasmas de un pasado violento, pero ha tratado de salir adelante y contar su historia en su libro autobiográfico, que no sólo fue una catarsis para ella, sino también la manera de decirle a otros que no están solos. “Es muy complicado cuando sufres abuso sexual, porque parte de eso es… como, satisfactorio. Pero la otra parte es una auténtica pesadilla, así que te mantiene confundido, no sabes qué es lo correcto. Todo eso todavía me pesa porque nunca tuve la oportunidad de descubrirme de esa manera”, advirtió.

También te puede interesar:

-Julia Fox confesó que tuvo que depilarse después de ponerse sus polémicos pantalones de talle bajo

-Britney Spears regresa a la música, en un dueto con Elton John