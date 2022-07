Rosalía hace un sensual perreo durante su más reciente concierto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En cada uno de los conciertos de su gira Motomami Rosalía da alguna sorpresa, y durante su show en Bilbao causó sensación el sensual perreo que hizo junto con sus bailarines. De todos los atuendos que ella ha usado durante el tour uno de los favoritos del público ha sido el de color rojo intenso.

Los ensayos que realiza la cantante española para que todo salga perfecto en sus shows son extenuantes, y en un video se dejó ver realizando una de las coreografías, en la que da muestra de su buena condición; sus bailarines aparecen muy animados y sonrientes. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

Hace varias semanas Rosalía obtuvo más de 12 millones de reproducciones por un video que publicó en TikTok en el que aparece bailando “Despechá”, un tema que posteriormente cantó en sus conciertos y que ahora ha lanzado oficialmente como sencillo. En su más reciente publicación de Instagram ella escribió acerca de la canción y prometió que muy pronto habrá un videoclip promocional: “Doy las gracias por haber podido viajar en estos últimos años y haber aprendido de músicas de otros lugares entre ellos RD, donde artistas como Fefita La Grande, Juan Luis Guerra o Omega me han inspirado y que sin ellos esta canción no existiría”. @rosalia ♬ DESPECHÁ . de lao a Laoooooo. LA ROSALIAejejj – La Rosalia View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

