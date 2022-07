Thalia pone a jugadores de los New York Mets a hacer el “challenge” de Marimar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Thalia sigue en las celebraciones del aniversario número 28 de “Marimar”, una de sus grandes telenovelas que la llevó a ser conocida en el mundo entero. Ahora la mexicana fue la invitada de lujo en el juego de béisbol de los New York Mets contra New York Yankees y ya en los vestidores los puso en aprietos al estos tener que demostrar sus dotes actorales con el “challengue” de la canción de la telenovela.

Vistiendo la camiseta del equipo de béisbol, Thalia se coló en los vestidores de los New York Mets para ponerlos a hacer el “challenge” de Marimar, que tiene ya algunas semanas mostrando en Instagram. Con el cabello rizado y lentes de sol oscuros, la intérprete de “Entre el Mar y Una Estrella” se acercó a los jugadores y uno de ellos tiró del cabello al otro con el típico grito del tema musical de la telenovela. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Por supuesto todos, incluyendo Thalia, comenzaron a reír. Sin duda alguna, la mexicana sabe cómo pasarla bien y, con su audacia y simpatía, puede poner hasta al más serio a sus pies. Justo con la telenovela Marimar, la actriz y cantante pudo internacionalizarse. Recordemos que la misma fue traducida en 6 idiomas y vista en más de 34 países.

Hace poco, Thalia comenzó la celebración del aniversario de Marimar con un traje de baño de Cheetos y presumiendo su cuerpazo a los 54 años. Sin duda alguna y al igual que su mejor amiga, Lili Estefan, parece que los años no pasaran por ella. Pero no solo es la parte física sino la energía que destilan ambas latinas. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Por otro lado, Thalia también estuvo celebrando su aniversario de bodas con Tommy Mottola. Hace poco el mismo cumplió años y la mexicana se lo celebró justamente con un filtro en Instagram, por medio del cual se convirtió en “Cenicienta” y el empresario le respondió con el mismo amor. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

