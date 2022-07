Así es la casa donde Niurka y Juan Vidal se llenan de besos y le dan rienda suelta a su amor

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cuando todo parecía indicar que la relación entre Niurka y Juan Vidal llegaría a su fin con su salida de ‘La Casa de los Famosos 2’, la realidad es muy distinta, pues ambos están disfrutando en estos momentos de su amor en la casa que la caribeña tiene en Mérida, en el estado mexicano de Yucatán.

Por medio de una serie de videos y de fotografías, la cubana ha mostrado lo bien que la están pasando juntos, pues no solo ya llenó de besos, de arrumacos y de toqueteos al dominicano, sino que también ya disfrutó a lo grande de los mariachis que le llevaron hasta la puerta de su hogar.

“Gracias por mi mariachi”, escribió Niurka en un video que la mostraba muy contenta bailando al ritmo de la música, mientras contemplaba con ojos de amor a Juan Vidal.

Jardín

Gracias a ese video, que se grabó en la zona de terraza, fue que pudimos contemplar a detalle el jardín y la piscina, la cual, seguramente, es la mejor aliada de la cubana durante la temporada de calor.

En otro de sus materiales, la mamá de Romina y de Emilio nos permitió contemplar la zona de garaje, el vestíbulo, la cocina, el antecomedor, el comedor, el bar y la sala, mientras que la recámara la dejó para una mejor ocasión.

Garaje

Su garaje, al que se accede por medio de una puerta eléctrica, no solo es utilizado por Niurka para parquear sus vehículos, sino que también lo emplea para algunas de sus plantas y flores.

Cocina

La cocina es semiabierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de tono beige con plateado, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que es utilizada por la caribeña para preparar los más exquisitos platillos.

Antecomedor

Justo afuera de la cocina se encuentra el área de antecomedor. Está compuesta por una mesa cuadrada, por cuatro sillas de madera con asiento de tono hueso y por unos platos de cerámica.

Comedor

Su comedor está conformado por una mesa de mármol de diseño muy original y por nueve sillas de tono hueso.

La habitación es completada por un trinchador para su vajilla, por espejos, por un cuadro y por diversos artículos decorativos.

Bar

En la zona de bar Niurka tiene botellas de las más diversas etiquetas, una mesa para cuatro personas, un cuadro suyo como Dios la trajo al mundo, el cráneo de un animal y diversos espejos.

Sala

La sala, que nos la mostró de reojo en el video, cuenta con sofás de tono oscuro, con cojines y cortinas de tono vino, con diversos cuadros, así como con sus respectivas mesas de centro y laterales. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Recámaras

Las recámaras tampoco las presumió en esta ocasión, pero sí lo hizo en diciembre de 2020, a los pocos días de su mudanza.

Sus dormitorios están dotados de camas grandes y de varios muebles en tono chocolate, como la cabecera, las mesas laterales, la cómoda, la mecedora, las cortinas, los ventiladores y hasta las puertas. Así son las recámaras de la residencia de Niurka en Mérida (Niurka/Instagram)

Gimnasio

La nacida en La Habana también nos ha presumido su gimnasio, en el que tiene todo tipo de aparatos de ejercicio, una pantalla de televisión empotrada a la pared, un espejo de cuerpo completo, así como diversas fotografías suyas luciendo su tonificada figura en bikini o en top. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

