“La Chica del Clima”, Yanet García, posa en topless y una diminuta lencería rosa

Yanet García prendió fuego en las redes sociales con una atrevida fotografía en la que volvió a posar en topless y tan solo con una prenda de lencería rosada que resaltó su ya famosa y torneada retaguardia.

La modelo mexicana conocida como “La Chica del Clima” está causando revuelo en Instagram gracias a los acalorados destapes con los que demuestra que, además de una carismática personalidad que la colocó como favorita a través de las pantallas de televisión, también goza de una deslumbrante belleza que continuamente muestra posando con escasas prendas de lencería o bikinis que realzan sus pronunciadas curvas.

Es así como una vez más utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir con cerca de 15 millones de seguidores una sensual instantánea en la que posó en topless y luciendo únicamente una micro prenda de lencería color rosa.

La sexy publicación que sirvió para dar los buenos días a sus admiradores también provocó miles de reacciones en forma de corazón, así como una verdadera lluvia de mensajes en los que sus fanáticos le recordaron que luce radiante y espectacular.

Pero la expresentadora del programa ‘Hoy’ de Televisa también utiliza sus redes sociales para compartir aspectos de su nueva vida en Nueva York, además de frases para motivar a sus fieles admiradores a conseguir todo aquello que se proponen, tal como el mensaje en el que, mostrando su rostro completamente al natural, pidió no abandonar los sueños y trabajar por ellos.

“Desde muy temprano tienes dos opciones: seguir durmiendo con tus sueños o despertar y perseguirlos”, escribió al pie de una postal en la que mostró desde su cama cómo luce por las mañanas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

No obstante, Yanet García también se da el lujo de compartir cómo disfruta sus momentos de descanso, por lo que, posando desde un lujoso hotel de Nueva York, presumió cuerpazo con un diminuto bikini de hilos que agradecieron sus fieles admiradores. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Pero “La Chica del Clima Mexicana” causó tremendo alboroto cuando mostró el sexy bañador por la espalda, dejando ver la parte de su cuerpo que más halagos recibe, es decir su torneado trasero. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

