Chiquis Rivera deja ver su tanga de hilo bajo el enterizo amarillo que usó para presentarse en “La academia”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chiquis Rivera continúa imparable, y ahora se presentó en México durante el programa de televisión “La academia”, donde interpretó varios de sus éxitos, causando furor en el público. Ella lució sus curvas en un ajustado enterizo de color amarillo con un estampado que resaltó sus curvas y cuyas transparencias dejaron ver su tanga de hilo.

Antes de su presentación la cantante lució espectacular con un vestido color violeta de tela estirable que contaba con guantes integrados. Las fotos que publicó en Instagram ya se acercan a los 20,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Para verse tan bien sobre el escenario y en su vida diaria Chiquis no olvida ejercitarse diariamente. Ella también compartió con sus fans un video en el que se muestra en el gimnasio, usando ajustados leggings negros y llevando a cabo sus extenuantes rutinas con pesas y aparatos; los estiramientos antes de cada ejercicio no pueden faltar. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

También te puede interesar:

-Chiquis Rivera se luce en el gimnasio mientras hace ejercicio al ritmo de Britney Spears

-Chiquis Rivera luce su retaguardia frente al espejo, usando microtanga de hilos transparentes