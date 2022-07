Chiquis Rivera se forró en lycra hasta los dedos de las manos a lo Kim Kardashian para Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, anda como toda una socialité, al último grito de la moda. Por eso no es de extrañar que una de las últimas publicaciones de la hija de Jenni Rivera se haya visto forrada en una lycra ajustada violeta a modo de vestido con unas conchas de caracol, también de la misma tela, en sus boobies y cubierta hasta los dedos de las manos al mejor estilo Kim Kardashian. A pesar que esto que describimos pudiese sonar no muy sexy, la verdad es que la Abeja Reina se veía explosiva e hizo estallar la sección de comentarios de su cuenta de Instagram.

Con una lycra color violeta muy ajustada y cubierta hasta los dedos de sus manos a lo Kim Kardashian, Chiquis Rivera mostró su nueva figura. Misma que ha venido cosechando desde que comenzó su masajes, los cuales se hace y presume en Instagram casi a diario con una mínimas tangas, y los fuertes entrenamientos que está realizando la hija de Jenni Rivera. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Justo el día de ayer, Chiquis Rivera dejó ver su tanga de hilo con un enterizo amarillo y negro que usó en para ir a cantar a La Academia. Por supuesto dio todo un derroche de talento desde el set de televisión y además modelo antes para publicar en su cuenta de Instagram el modelito que traía puesto. Mismo que resaltaba cada una de sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera no para de trabajar. Se encuentra aún realizando conciertos como parte de su Abeja Reina Tour. Recientemente estuvo en Texas. Por otro lado, sigue de promoción del disco que lleva el mismo nombre. Hace poco mostró los piernones junto a la conductora de Hoy Día, la Chiquibaby y dio con concierto en las instalaciones de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

En cuanto a su corazón. Recientemente se hizo oficial su divorcio de Lorenzo Méndez. Este último estrenará un tema con Ninel Conde el 2 de agosto llamado “La Vida es Pa’ Gozarla“, así que asumimos que también sacará un videoclip con “El Bombón Asesino” muy recientemente. Recordemos que ambos tienen la misma casa productora. De hecho, el ex de Chiquis Rivera ha asesorado musicalmente a Ninel en trabajos recientes. Así que el ex vocalista de la Banda El Limón también estará con material nuevo y hasta se rumorea que tendrá gira nueva muy pronto. View this post on Instagram A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7)

Chiquis por su parte estrenó un nuevo videoclip en el que se ve muy sexy con un top blanco mínimo y una falda pero lo más importante, rodeada de muchas de sus amigas personales, quienes han estado con ella en varios momentos importantes de su vida. El tema se titula “Entre Besos y Copas” y cuenta con casi 200 mil reproducciones en Youtube.

