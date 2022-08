Claudia Martín expone sus curvas en medio de la playa en bikini y cubierta de arena

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Claudia Martín no deja de causar revuelo en redes sociales con su belleza y sensualidad, pues una vez más la actriz mexicana compartió una serie de sensuales fotografías con las que confesó cuánto le gustaría regresar la playa, todo mientras modela en medio de la playa un diminuto traje de baño que resaltó sus curvas.

Una vez más la protagonista de la telenovela de TelevisaUnivision ‘Los Ricos También Lloran’ sorprendió a sus 2 millones de seguidores de Instagram con varias postales con las que demostró que posee una belleza única, y es que reapareció posando completamente cubierta de arena ante la cámara.

En esta ocasión, se trata de una serie de fotografías en las que la bella actriz 32 años se lució desde las playas de Puerto Escondido, Oaxaca, en donde modeló con un sexy bikini en tonos negro y blanco que expuso sus curvas en cuatro ángulos distintos, pero cada uno de ellos demostrando que posee un cuerpo espectacular.

“Lévame a la playa“, fue la frase que utilizó en la descripción para revelar que las imágenes no son recientes, pero demostró que le gustaría regresar a este paraíso natural ubicado en el estado que la vio nacer y del que se siente orgullosa, pues en cada oportunidad que tiene se da el lujo de presumirlo.

La selección de fotos en bikini que compartió Martín recibieron más de 23 mil reacciones en forma de corazón, para demostrar que, además de ser una de las actrices más talentosas de la actualidad, también demostró que posee una belleza única.

Y es que, anteriormente, la estrella de televisión llamó la atención con una postal en la que expuso su lado más sensual posando con un elegante body negro y rosado, con el que derrochó belleza desde la cama, llegando a recibir una lluvia de halagos en los que sus fanáticos destacaron lo bella que luce. View this post on Instagram A post shared by Claudia Martín (@claudia3martin)

No obstante, Claudia Martín también ha paralizado las redes sociales en varias ocasiones y como ejemplo de ello se encuentra la ocasión en que presumió su silueta posando en topless y con tan solo una diminuta ropa interior mientras da la espalda a la cámara. View this post on Instagram A post shared by Claudia Martín (@claudia3martin)

También te podría interesar:

–Univision vuelve a promocionar ‘Los Ricos También Lloran’, telenovela con Sebastián Rulli y Claudia Martín

–Claudia Martín confiesa que desea regresar a la playa mientras presume sus curvas en bikini

–Claudia Martín grita su amor a los cuatro vientos con espectacular foto junto a su amado