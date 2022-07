En microbikini, Belinda se lanza al mar desde un risco

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Belinda está disfrutando de unos días libres, y gran sorpresa dio a sus fans cuando compartió en sus redes sociales que se encuentra acompañada del actor estadounidense Jared Leto. Ambos se divirtieron en un tour turístico, pero ella impactó al lucir su cuerpo en un microbikini de hilos, lanzándose desde un risco; poco después el ganador del Oscar hizo lo suyo.

La bella cantante posó a bordo de un yate y hasta se mostró escalando una montaña, perdiendo parte de una de sus uñas y complementando su publicación de Instagram con el mensaje: “Cuando tus amigos te obligan a hacer algo que no quieres hacer, y al final te gusta! PD arriésguense a escalar una montaña, aunque terminen perdiendo una uña, cuando lleguen a la cima se darán cuenta que todo pasa, que la vida es hermosa y que sólo se vive una vez… y tienes que vivirlo bebé.… (perdón que tomé tus zapatos)”. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop) View this post on Instagram A post shared by E! Latin America (@eonlinelatino)

Una foto de Belinda en la que aparece durante su viaje a Italia y presumiendo su abdomen ha causado furor entre sus fans, y cuenta ya con más de 945,000 likes. La cantante continúa viviendo en España y no tiene pensado aún regresar a México, aunque recientemente estuvo de visita para cumplir algunos compromisos profesionales. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

