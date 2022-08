Karol G se hizo pipí al aterrizar en globo sobre safari en Kenia, África

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Karol G ha culminado una etapa muy importante importante en su vida y eso fue el fin de su Bichota Tour. Los logros cosechados fueron muchos y La Bichota decidió darse y darle un viaje a su equipo de trabajo, “Team G“, un trayecto que jamás podrán olvidar: Santorini, Dubai y África. En pleno safari, se montaron a pasear en globo y cuando aterrizaron, la propia cantante colombiana afirmó que se hizo pipí al tocar tierra firme en Kenia.

Además la cantante de género urbano, Karol G, no pudo contener tampoco las lágrimas. Su camarógrafo y amigo, Felipe Orvi, la grababa viendo la inmensidad de África y, cuando sonaba la canción de El Rey de León de fondo, La Bichota estalló en llanto porque no podía creer que estaba escuchando el tema musical desde el propio safari en Kenia. Inevitablemente, sus sentimientos afloraron al recordar todo lo duro que ha trabajado y el regalo que hoy puede darle a sus compañeros de trabajo. Esto sin mencionar que minutos antes se hizo pipí al aterrizar, después de un paseo literal por las nubes en globo. View this post on Instagram A post shared by felipe Orvi (@felipeorvi) Deslizar a la derecha.

Su mamá lo dijo una vez: “Además del talento, lo que tiene Carolina es lo humilde que es. EL corazón tan grande que tiene”. Esto justo cuando la entrevistaban a pocos minutos de hacer historia en el festival Coachella 2022. No hay duda de esto, La Bichota es una de las artistas que ha demostrado ser increíblemente humana con sus compañeros de trabajo, a quienes considera también sus amigos. Se los llevó primero a Santorini, después a Dubai y luego África y de ahí siguió al Tomorrowland 2022, donde puso el nombre de Colombia por todo lo alto al cantar junto a DJ Tiësto. Misma presentación donde Karol G ocultó su cabello azul con una tela negra. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

Se preguntarán por qué. Simple, la cantante colombiana cambió ya su color de cabello azul y además posteó su última foto con el mismo. Dicho esto, presumimos que su último videoclip, si no es que grabó uno en este tiempo y no nos eternos, fue justamente Provenza. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Mismo tema que cantó con Dj Tiësto en Tomorrowland 2022. Amén del tema de ambos, “Don’t Be Shy“. No hay duda que Karol G cierra esta etapa y comienza otra junto con su gira $Trip Love Tour a partir de septiembre. Mientras esperamos a ver qué es lo que viene, los dejamos justamente con su éxito “Provenza”.

