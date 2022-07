Rosalía se abre el cachetero y muestra bastante en playa de Mallorca para video de “Despechá”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Rosalía ha hecho un alto en su Motomami World Tour para ir a derrochar toda su sensualidad en las playas de Portitixol en Mallorca, España. Se le pudo a ver a la novia de Rauw Alejandro con el cachetero de jean abierto y mostrando casi más abajo de su abdomen. Resulta que todo esto es parte de lo que veremos en el videoclip de su reciente tema musical “Despechá”.

Desde que hizo la campaña para Skims, la marca de ropa interior y tangas de Kim Kardashian, Rosalía se ha dejado ver con un cuerpazo de infarto y mucho más tonificado. Ya conocemos que a la española le gusta montarse con todas las ganas en cada proyecto que emprende. Por eso, ha dejado a todos en la playa de Portixiol, Mallorca con la quijada en el suelo al abrir el botón de su cachetero y mostrar bastante como parte de su nuevo video “Despechá”. Además tenía un topcito mínimo y rojo arriba. View this post on Instagram A post shared by La Rosalía💃🌹💖 (@rosalia._.vt)

Pero lo más impresionante, además del cachetero abierto de Rosalía, es la cantidad de personal que trabajó con la española que se encuentra en medio de su gira Motomami World Tour, con la cual ha tenido excelente en Europa y se prepara pronto para salir por Latinoamérica, incluyendo México. View this post on Instagram A post shared by Rosalía Chilenis (@rosaliachilenis._)

No solo era su equipo de trabajo sino el despliegue de seguridad que se vio en la playa de Mallorca. Además todos trataban de tapar a Rosalía con sombrillas, esterillas y toallas para evitar algún adelanto de “Despechá”. Sin embargo, uno de los outfit que veremos en el video se coló: cachetero de jean y top rojo. View this post on Instagram A post shared by 𝖴𝗇𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝗈 𝗥𝗼𝘀𝗮𝗹𝗶𝗮 (@universorosalia) Deslizar a la derecha.

La cantante no para de trabajar. Este tema lo cantó el pasado 6 de Julio durante su Motomami World Tour y la gente cayó, como es costumbre ya, rendidos a sus pies. Además estrenó nuevo “Challenge” de “Despechá” en Instagram para que se empapen del tema y lo bailen sin descanso. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Por lo pronto, nosotros les dejamos el tema completo que se encuentra en el canal de Youtube de Rosalía y que cuenta ya con casi 4 millones de reproducciones.

Sigue leyendo:

Rosalía muestra el calzón en Madrid, pero Georgina Rodríguez es la que llama la atención

¡Tanga y rosas a la vista! Rosalía presume su cuerpazo y amor de Rauw Alejandro en Instagram

Rosalía camina por la calle en vestido transparente, dejando ver su microtanga blanca

Rosalía y Rauw Alejandro elevan la temperatura del Instagram con sexys fotos en traje de baño

Rosalía y Camila Cabello presumieron “boobies” y estuvieron de punta en blanco en la Met Gala 2022

Atributos de Rosalía se desbordan por fuera de un bikini metálico en video “Motomami”