A Ben Affleck se le cae algo de su boca junto a Jennifer Lopez. Aseguran que es un diente

Ya el actor Ben Affleck está en Los Ángeles y Jennifer Lopez se quedó en Italia dando un concierto para Unicef. Pero hoy se ha viralizado un momento de su luna de miel cuando a Ben Affleck se le cae algo de la boca. Era blanco y muy pequeño por lo que muchos fans y usuarios de las redes sociales aseguran que es un diente.

Después que el actor de Hollywood, Ben Affleck, descendiera de un auto con su nueva esposa, la Diva del Bronx, Jennifer Lopez, se le ve caer algo blanco de su boca. De inmediato, el actor tose para disimular y ya había agarrado con la mano lo que sea haya salido. Muchos en Instagram dicen que fue un diente y otro tanto aseguran que podría tratarse de goma de mascar. Lo cierto es que el mismo no ha hecho referencia de lo sucedido.

Hace pocos días y cuando comenzaba su luna de miel. Se viralizaron unas fotos donde Ben Affleck se veía dormido con la boca abierta. Por supuesto, los meses no tardaron en llegar diciendo que Jennifer Lopez lo tenía agotado. Pero la verdad es que ambos se pasearon por París e Italia con algunos de sus hijos y se dejaron ver más enamorados que nunca. View this post on Instagram A post shared by Page Six (@pagesix)

La pareja se casó hace casi un mes en una capilla en el desierto de Las Vegas, Nevada. Jennifer Lopez dio a conocer a través de su cuenta de su newsletter “On The JLO” que por fin y casi 20 años después se había casado con el amor de su vida. Al enlace solo asistieron sus hijos y fue algo hasta sencillo. View this post on Instagram A post shared by Page Six (@pagesix)

Se espera que la pareja celebre con sus amigos y allegados en un rancho que tiene Ben Affleck en Georgia. Por ahora, ya son marido y mujer y se encuentran en las mieles del amor. Recordemos que la pareja se comprometió entre el 2002 y el 2004. Después de terminado el noviazgo en aquel entonces, Jennifer se casó con Marc Anthony y tuvieron dos hijos: Emme y Max. Por su parte, Ben Affleck se casó con Jennifer Garner y tuvieron tres: Violet, Seraphina y Samuel. View this post on Instagram A post shared by Musée national Picasso-Paris (@museepicassoparis)

Ahora son una familia de siete, donde el amor la alegría y la complicidad reinan. Sin duda, una historia de cuento de hadas que, hasta ahora, parece terminar con final feliz. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

