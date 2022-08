En microbikini rosa María Chacón luce su cuerpo bronceado a bordo de un yate

Click to share on Facebook (Opens in new window)

María Chacón ha dado una sorpresa a sus millones de seguidores en Instagram, al compartir varias fotos en las que posa a bordo de un yate, usando un microbikini de color rosa con el que lució al máximo su cuerpo bronceado.

La actriz mexicana de 31 años también publicó una serie de imágenes que la muestran durante su reciente viaje a Europa, donde pudo visitar países como Inglaterra e Italia; no podían faltar fotografías en las playas de Ibiza, donde recostada en la arena posó muy sensual. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon) View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon) View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

Alejándose del género de comedia en el que ha tenido tanto éxito María Chacón ahora forma parte del elenco de un melodrama. Se trata de “Cabo”, la nueva telenovela del productor José Alberto Castro, en la que comparte créditos con Bárbara de Regil y Raúl Coronado (se desconoce aún la fecha de estreno en México). Hace algunas semanas la actriz celebró su cumpleaños y compartió un video de la fiesta que organizó, a la que asistieron decenas de amigos. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

