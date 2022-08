Karol G publica última foto con pelo azul en Instagram y hace actividades extremas como adiós

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Bichota, Karol G, ha dado un paso importante en su carrera y es decirle adiós su llamativo pelo azul con el que cierra el Bichota Tour Reloaded Latinoamérica y un ciclo en su carrera. Asimismo, la colombiana publicó su última foto con ese look en su cuenta de Instagram. Como despedida y para decirle hasta siempre a esta etapa, se fue con su equipo de compañeros de trabajo, “Team G“, a lo que considera un hecho sueño realidad: un viaje por Santorini, un safari en Kenia, África y Dubai. En todos los lugares realizó aventuras extremas.

Karol G termina un ciclo y comienza otro con su $trip Love Tour. Después de su presentación en Tomorrowland 2022 junto a Dj Tiësto, La Bichota ha dicho adiós a su pelo azul y a esta etapa en la que el mundo entero reconoció el poderío de la intérprete de “El Makinón“. Para decirle “bye” a su cabello azul, a esta super gira y los 13 años en los que ha trabajado sin descanso junto a su familia, se fue a realizar actividades extremas con sus compañeros y amigos de trabajo. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Primero buceó en las playas de Santorini. Para Karol G retribuir a los suyos y a los que, junto a ella tienen casi un año de gira alrededor del mundo llevando el nombre de los latinos por todo lo alto, es muy importante. Ahí se sumergió en las aguas del mediterráneo. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

Después se fue a Dubai, donde los paseos que realizó y los pasajes que vio la dejaron sin palabras, pero jamás sin su buen sentido del humor. Hizos varios videos pasándola bomba con sus amigos y Team G y hasta cubrió su cabeza como parte de la cultura. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Por último, una Karol G muy muy conmovida y llorando se dejó ver en pleno Safari en Kenia. Al sonar la canción de El Rey León de fondo dijo que no podía creerse que escucharía el tema musical ahí en África. El solo hecho de cumplir otro sueño más la tenía sin palabras. Lo mejor de todo, haberle dado ese tremendo regalo a sus compañeros y amigos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G ꪜ (@karolgificial)

La parte divertida vino cuando Karol G se fue con el grupete a dar un paseo en globo y al aterrizar, la cesta donde iban pegó de manera fuerte en el piso haciendo que La Bichota se hiciera pipí de la risa. Sin duda, un viaje que todos recordarán y que quedará tanto en su memoria como el de todo que ha tenido la dicha de trabajar con ella. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Mientras, les dejamos el último videoclip que verán de Karol G con el pelo azul. Su sonado tema “Provenza“, que grabó en las islas canarias y que cuenta con más de 300 millones de reproducciones en Youtube.

