Aleida Núñez luce mini cinturita y abdomen de acero con top en forma de corazón

Aleida Núñez es conocida gracias a su talento como actriz y cantante, pero su belleza la ha hecho merecedora a la admiración de millones de fanáticos de redes sociales con quienes comparte seductoras fotografías en las que muestra la curvilínea silueta que la caracteriza. Es por ello que ha decidido unirse a la lista de famosas que presumen su belleza con un selecto grupo de fanáticos a través de las plataformas de contenido exclusivo.

Es así como la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, trasladó el éxito alcanzado en las redes sociales a la página aleidavip.com, en donde promete compartir imágenes privilegiadas, experiencias únicas, platicar con ella todos los días y cumplir las más grandes fantasías de quienes se suscriban.

En meses recientes a elevado la temperatura con algunas “probaditas” de lo que podrán encontrar en el sitio anteriormente mencionado y ha compartido reveladoras instantáneas a través de su perfil oficial de Instagram. Como ejemplo de ello se encuentra la postal en la que apareció luciendo su curvilínea silueta con un top en forma de corazón color negro y una diminuta tanguita de hilos en el mismo tono que terminó por enamorar a miles de fanáticos que en unas cuantas horas demostraron su aprobación con un like.

Mientras que semanas atrás expuso su deslumbrante belleza con un mini short cachetero a punto de subir a una bicicleta. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Pero Aleida Núñez se caracteriza por mantenerse muy activa dentro del mismo perfil social, en donde no solo comparte sus atrevidos destapes, sino que también se ha encargado de presumir que forma parte del elenco de la telenovela ‘Corazón Guerrero’ protagonizada por Alejandra Espinoza, y que ha logrado altos niveles de audiencia durante su transmisión en México, por lo que orgullosa invitó a sus fanáticos a no perderse los últimos capítulos de la historia en la que da vida al personaje de Selena. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Y luego de disfrutar un romántico viaje a Francia junto a su nuevo novio, quien por cierto también comparte el gusto por la actuación, la bella estrella de televisión ha retomado sus presentaciones musicales, por lo que también compartió lo bien que la pasó durante el show que ofreció en su estado natal, Jalisco.

“Me llevo en el corazón mi presentación en el Palenque en mi Lindo Lagos de Moreno, Jalisco, agradezco infinitamente el cariño que me entregaron”, escribió junto a una instantánea en la que se le ve cantando con un traje rosado de escote profundo que la hizo lucir tan bella y espectacular que siempre. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

