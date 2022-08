Irina Baeva y Fabiola Guajardo se muestran haciendo ejercicio en el gimnasio, usando ajustadísimos leggings negros

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde hace mucho tiempo Irina Baeva y Fabiola Guajardo han promocionado en sus respectivas cuentas de Instagram prendas de la misma marca de ropa deportiva, y ahora han complacido a sus seguidores con una serie de videos en los que se les ve en el gimnasio, realizando rutinas para fortalecer brazos, glúteos y piernas con ayuda de aparatos.

Usando ajustados leggings negros y al finalizar sus rutinas ambas actrices posaron dándose la espalda y mostrando los resultados de su esfuerzo. Como modelos de esa marca compartieron también fotos usando conjuntos deportivos en tonos pastel.

Con un atuendo más casual conformado por holgados jeans, chamarras y blusas amplias Irina posó en varias fotos que encantaron a sus más de tres millones de seguidores en esa red social. Recientemente la actriz rusa declaró que su boda con su novio -el actor Gabriel Soto– no se llevará a cabo este año debido a que la familia de ella no desea viajar a México en estos meses y a que él se encuentra grabando una telenovela. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva) View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

