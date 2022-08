Jennifer Lopez se cambió las sandalias en pleno centro de París y Ben Affleck pasa pena por cigarro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante neoyorquina Jennifer Lopez estuvo hasta hace pocos días en París e Italia disfrutando de su luna de miel con su amado Ben Affleck en compañía de algunos de los hijos de la pareja. A pesar que La Diva del Bronx es altamente glamorosa, en algún momento perdió la vergüenza y se cambió las sandalias en pleno centro de la ciudad ante la vista de todos. Minutos después, su nuevo esposo disfrutaba de un cigarro que tuvo terminar escondiendo.

La pareja llamada por sus fans “Bennifer” estaba hasta hace poco en París e Italia disfrutando después de haberse casado en una capilla en Las Vegas, Nevada. A pesar de Jennifer Lopez haber lucido durante el romántico viaje increíbles atuendos lujosos y coloridos, por un momento se dejó ver como cualquiera de nosotros y se cambió las sandalias en plena calle en Parés. Ben Affleck fotografiaba a la cantante. Minutos después, el actor de Hollywood se fumaba un cigarro cuando llegaron varios fans a tomarse fotos con él por lo que tuvo que terminar escondiendolo. View this post on Instagram A post shared by НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА (@spletnik.tv)

Por supuesto que le aplaudieron el hecho de haber tomado el tiempo de fotografiarse con sus seguidores en plena luna de miel. Se sabe que Ben Affleck volvió a Los Ángeles y Jennifer Lopez se fue a Capri, donde estuvo en un evento de Unicef que organiza Luisa Via Roma. Ahí dejó muestra del poderío que implica ser una de las mujeres más poderosas de la industria de la música y además, latina. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Después de su excelente show, Jennifer Lopez se hizo una sesión de fotos vistiendo unos trajes de baño de los ’70 muy en la onda retro, con una bandana en su cabeza desde Capri. Una pieza color amarilla y otra color blanco fueron los escogidos. View this post on Instagram A post shared by Dami Jlover (Darib) (@jlomondial) Deslizar a al derecha.

Hace poco, Jennifer Lopez cumplió 53 años y lo celebró con la nueva promoción de su línea para el cuidado de la piel en la que vestía algunos bodysuits y en la portada hasta osó de, una vez más, quitarse la ropa dejando claro que es un espectáculo de mujer. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Misma osadía que hizo al día siguiente de su primera noche de bodas con Ben Affleck desde su cama, sin maquillaje y apenas cubriéndose con sus sábanas. La sonrisa de JLO era inocultable. Sin duda y tal como ella explicó en su newsletter “On The Jlo”, ella cumplió 20 años después un sueño y se casó con el amor de su vida. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Sigue leyendo:

A Ben Affleck se le cae algo de su boca junto a Jennifer Lopez. Aseguran que es un diente

Jennifer Lopez se tapa arriba y muestra abajo a los 53 años con un bodysuit negro en Instagram

Jennifer Lopez se quitó la ropa interior para cenar con Ben Affleck por su cumpleaños

Vestido de Jennifer Lopez muestra su “colita” por los laterales en los MTV Movie & TV Awards