Rosalía cambia su look y ahora muestra su cabello de color rojo intenso como el de Karol G

A unos días de haber grabado el videoclip (aún no estrenado) de su más reciente sencillo “Despechá” Rosalía ha dado una gran sorpresa a sus fans, al presentarse en su concierto de Palma de Mallorca con un cambio de look, tanto en su vestuario (un minivestido negro sobre biker shorts) como en su cabello, que ahora es de color rojo intenso y que combinó con sus botas altas.

Ese cambio se da al mismo tiempo del que ha hecho la reguetonera colombiana Karol G, quien dejó atrás su melena azul para mostrarse como una sexy pelirroja. Los rumores ya han comenzado a correr, y mientras unos dicen que el look de ambas podría ser un mensaje de rivalidad, otros comentan que las dos cantantes podrían lucir el mismo tono en su cabello para cuando Rosalía presente su show en Colombia este mes. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💕👸🏼 (@karolg._queen)

La gira mundial Motomami de Rosalía está a punto de iniciar su segunda fase, y la cantante lo informó en su más reciente publicación de Instagram: “Muy agradecida x el cariño q me ha dado mi gente en mi país y muy excited para lo próximo que se viene!! Latinoamérica y US en nada llega la motomamiiiiiiiiiiii❤️” View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

