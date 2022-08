Sin sostén, Demi Rose abre su bata y se toma una sexy selfie

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Demi Rose ha acaparado las miradas con su más reciente selfie, que la muestra tomando una copa y mientras se alistaba para salir, con la bata abierta y sin ropa interior. La influencer se ha dedicado a visitar tiendas de lujo, y así lo dejó ver en un video que compartió en Instagram.

La bella modelo de 27 años se encuentra ahora en Grecia, uno de sus países favoritos cuyo clima resulta apto para las candentes imágenes que publica en esa red social. Así, posó casi en topless y usando un microbikini de hilos; quizá muy consciente de su ausencia en las redes sociales en las últimas semanas ella escribió junto a su post el mensaje “ella está de regreso”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

A bordo de un yate Demi Rose presumió un perfecto bronceado usando un microbikini con el mínimo de tela y hasta posó junto al timón. Muy aparte de su éxito en Instagram la influencer también tiene una página en el sitio de contenido exclusivo OnlyFans; su popularidad ahí ha aumentado, al grado de que ya cuenta con más de 630,000 suscriptores. View this post on Instagram A post shared by ShowNews (@show__news)

También te puede interesar:

-Usando un minúsculo sostén nude Demi Rose presume sus atributos desde un auto

-Demi Rose sale de fiesta, luciendo sus curvas en un minivestido transparente