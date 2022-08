Anitta luce su retaguardia en pantalones transparentes y alista a sus fans para sus nuevos duetos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Foto: Matt Winkelmeyer for iHeartRadio / Getty Images

Luego de ser operada por endometriosis y de permanecer en el hospital varias semanas Anitta ha regresado al trabajo con mucha energía, haciendo uso de sus redes sociales para informar a sus fans -a través de varios videos- sobre sus nuevos sencillos. Luciendo su retaguardia con unos pantalones llenos de transparencias, la cantante bailó sensualmente y obtuvo miles de likes.

Por un lado está el tema “El que espera”, a dueto con su amigo Maluma, y por otro “Lobby”, una colaboración con Missy Ellott. Ambos trabajos demuestran la versatilidad de la cantante en cuanto a estilos, ya que una de las canciones es de reguetón y la otra se centra en el pop bailable. Anitta también informó que una versión especial de su álbum Versions of me está a punto de salir a la venta. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta) View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta también emocionó a sus fans al compartir escenas de sus dos nuevos videoclips, informando que uno se estrenará este viernes. El mensaje que la artista brasileña escribió junto a su post fue: “Vamos a empezar. ¿Qué video musical piensas que va a llegar este 5 de agosto?” View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

