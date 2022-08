Así es el apartamento de Chicago que Jessica Delgado dejó para sumarse a ‘Despierta América’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La periodista mexicana Jessica Delgado, quien dejó Telemundo Chicago para sumarse a las filas de Univision Noticias, dijo adiós en días recientes al lindo apartamento que habitaba en la conocida como ‘Ciudad de los Vientos’ y le dio la bienvenida a su nueva vida en la ‘Ciudad del Sol’.

La también meteoróloga, a quien a partir de ahora veremos dando el pronóstico del clima en espacios como ‘Despierta América’ y ‘La Voz de la Mañana’, solía compartir con sus seguidores detalles de las envidiables vistas que tenía desde su hogar, aunque en ocasiones también nos llevó a recorrer los interiores de su muy acogedora morada.

Cocina

Su cocina, que era abierta y no tan amplia, estaba equipada con alacenas de tono blanco y con electrodomésticos de acero inoxidable.

Comedor

En marzo del 2020, debido a la pandemia causada por el COVID-19, Jessica optó por acondicionar su set de grabación en la comodidad de su comedor y hacer desde ahí algunas de sus transmisiones.

Su comedor estaba compuesto por una mesa redonda y por sillas de tono blanco, las cuales eran iluminadas por una lámpara de techo de diseño muy original.

En su sala también contaba con un mueble de tono blanco para sus portarretratos y para todo tipo de artículos decorativos, así como con un espejo. View this post on Instagram A post shared by Jessica Delgado (@jessicadelgadotv)

Sala

Su sala, que también fue convertida en un set de televisión, estaba dotada de sofás de tono gris, de una mesa de centro redonda, de distintas plantas y de una televisión colocada sobre un mueble gris. View this post on Instagram A post shared by Jessica Delgado (@jessicadelgadotv)

Balcón

Jessica Delgado también nos presumió su balcón, un espacio en el que le gustaba trabajar cuando el clima así se lo permitía. View this post on Instagram A post shared by Jessica Delgado (@jessicadelgadotv)

