En ajustado enterizo, Laura Bozzo luce su figura mientras se ejercita

A sus 69 años Laura Bozzo se mantiene en forma y con una espigada figura; ahora ella dio una sorpresa a sus fans al publicar una foto (que lleva más de 15,000 likes) en la que aparece haciendo ejercicio en una bicicleta fija, usando un ajustado enterizo y luciendo su cabello platinado. El mensaje que escribió junto a la imagen fue “¿Moto mami o bici mami?”

Durante su estancia en “La casa de los famosos” la conductora peruana se ganó el cariño del público, y lo cierto es que nunca dejó de compartir en Instagram fotos y videos en los que se muestra con una actitud divertida y positiva. Laura también informó hace algunas semanas que ya tiene su cuenta en TikTok, donde rebasa los 351,000 seguidores.

Laura es la más reciente eliminada en ese reality show, quedando así como finalistas Nacho Casano, Ivonne Montero, Salvador Zerboni, Daniella Navarro y Toni Costa; al ser entrevistada tras su salida de la casa ella comentó: “Creo que pude demostrar que las mujeres a cualquier edad podemos hacer lo que sea…vamos a ver lo que Dios quiera. Lo que yo más quiero es retomar mi programa, mi vida, y la mayoría de la gente que he conocido en La Casa prefiero tenerla bien lejos de mi vida”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities) View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

