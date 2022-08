En microtanga Camila Sodi se lanza al río durante sus vacaciones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Camila Sodi complació a todos sus fans con los recientes videos que compartió en Instagram y que la muestran durante su viaje a Yucatán. Usando una microtanga la actriz se lanzó al río, pero contrario a lo que muchos podrían pensar ella nunca se mostró temerosa, sino muy divertida.

Además de promocionar el hotel en el que se hospeda Camila también publicó en esa red social fotografías -tomadas por su hermana- en las que luce al máxico su escultural figura en un monikini rojo. Esas imágenes han obtenido hasta el momento más de 246,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_) View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

En su faceta como actriz Camila Sodi tiene un nuevo proyecto: la película “Enfermo amor”, que por fin se ha estrenado en la plataforma de streaming Vix+. En el filme ella comparte créditos con Gonzalo Vega Jr., Jesús Zavala, Cassandra Sánchez Navarro, Andrés Palacios y Alejandro de la Madrid; además agradeció a los directores “por la libertad y la guía en ensayos y en el set para estar bien fruity lupis 🤪”. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

