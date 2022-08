Así es la casa de Sargento Rap, el cantante mexicano acusado de violencia familiar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantante mexicano Luis Carlos Sánchez González, mejor conocido como Sargento Rap y quien enfrenta, tal y como lo reveló ‘Chisme No Like’, una vinculación a proceso tras ser acusado de violencia familiar por parte de Camy G, su expareja, vive desde febrero de 2021 en una linda casa de tres pisos.

“Ya tenemos nuestra propia casa recién salida del horno. Demoraron 3 años los pen… en entregarla, pero en fin. Estamos muy felices por terminar una etapa y empezar con la siguiente, nos ha costado sangre llegar hasta aquí. Recuerden que soy el claro ejemplo de que los sueños se cumplen”, escribió el exconcursante de ‘Big Brother’, de ‘Enamorándonos’ y de ‘Survivor México’.

La vivienda se localiza en Monterrey, en el estado fronterizo de Nuevo León, tal y como lo pudimos ver en unos videos grabados desde su roof garden. View this post on Instagram A post shared by S A R G E N T O R A P (@sargentorap_oficial)

Además de Sargento Rap, Camy G también nos llegó a mostrar algunos de los rincones más íntimos de su hogar, tal y como sucedió cuando se grabó frente al espejo estilo camerino y de cuerpo completo que tenía en el segundo piso. View this post on Instagram A post shared by Camy G (@camygmusic)

La cocina es otra de las habitaciones que la cantante uruguaya nos presumió. Está equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador. View this post on Instagram A post shared by Camy G (@camygmusic)

La sala, por lo que pudimos ver en una sesión de fotos del primer corte de cabello de su hijo, Luis Santino, está compuesta por sofás de color marrón, por una mesa de centro de tono chocolate, por un mueble de madera, por plantas y por una serie de fotos colgadas a la pared que mostraban el gran amor que en algún momento hubo entre la exparejita. View this post on Instagram A post shared by S A R G E N T O R A P (@sargentorap_oficial) @camygmusic DEJAME TRAPEAR A GUSTO @shakira SOLO YO LO VI 👀? Jajaj ♬ original sound – Shakira

La sala de televisión cuenta con un sofá modular de tono gris, con un espejo de cuerpo completo, con una televisión, así como una foto de Sargento Rap EN blanco y negro. View this post on Instagram A post shared by Camy G (@camygmusic)

La recámara de Luis Santino está conformada por una cuna, por diversos muebles blancos, por unas fotografías familiares colgadas a la pared y por un cómodo sillón mecedora de lactancia. View this post on Instagram A post shared by Camy G (@camygmusic)



Como buena mujer, Camy G gozaba de un muy amplio vestidor, en el que tenía sus más diversos outfits y todo tipo de accesorios. @camygmusic SIEMPRE VENENOSAS SIEMPRE! SEGUIME EN MI IG: @CAMYGMUSIC MI LOOK ES DE @vitaebellasalon #foryou #camyg #veneno ♬ sonido original – Ale



Al exterior de su morada gozaban de una terraza y de extensas áreas verdes. @camygmusic MI SAN VALENTIN💕 #mamaybebe #viral #foryou ♬ Miel – Lauri Garcia

