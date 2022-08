Conoce la casa donde vivirá Daniella Navarro tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz venezolana Daniella Navarro, de 38 años y quien se convirtió en la quinta finalista de ‘La Casa de los Famosos 2’, está más que lista para volver al apartamento de Miami que comparte con su pequeña hija, Uguiella, quien nació producto de su relación con Ugueth Urbina.

Por medio de diversos videos y fotografías, la actriz de ‘Vencer el Pasado’ nos ha permitido conocer los lugares más íntimos de su linda hogar.

Cocina

Su cocina está equipada con alacenas de tono gris, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que puede ser utilizada para preparar los alimentos, pero también como desayunador. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

Comedor

Su comedor, desde el que se tiene vista a un cuadro con la imagen de la Virgen de Guadalupe y da al cuarto de su hija, está compuesto por una mesa rectangular de tono blanco con capacidad para varias sillas de color hueso. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

Sala

Su sala está conformada por un sofá modular y un taburete de tono hueso, por una mesa de centro, por una alfombra roja, por una televisión empotrada a la pared, por un par de fotografías de Uguiella y por un gran ventanal. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

Recámara principal

La recámara de Daniella cuenta con una cama grande con ropa de cama gris, con cabecera blanca, con una mesa de noche, con una cómoda de color blanco, con un taburete, con una alfombra, con un espejo de cuerpo completo y con varias fotografías suyas colgadas en la zona de la cabecera. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

Recámara de Uguiella

La recámara de Uguiella está compuesta por una cama individual con ropa de cama de tono violeta y con cabecera gris, por decenas de muñecos de peluche, por diversos muebles en blanco y rosa, así como por la caricatura de una niña colgada en la puerta. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

Además de su apartamento en la Ciudad del Sol, Daniella Navarro también posee una casa en su país natal.

