Gaby Espino luce su escultural figura en la playa, modelando varios bikinis

Varios días a la semana Gaby Espino realiza ejercicios de Pilates, con lo que mantiene su tonificada figura. También le gusta salir a la playa, y esta semana ha complacido a sus seguidores en Instagram con una serie de videos en los que aparece caminando y luciendo su cuerpo bronceado en microbikinis de los más diversos colores y diseños.

Hace algunas semanas la bella actriz venezolana de 44 años hizo un viaje a Lake Tahoe para promocionar algunos productos, y aprovechó para compartir en esa red social los mejores momentos, además de escribir el mensaje “Esta soy yo…. Y esta sonrisa honesta, es la q quiero tener cada día de mi vida”. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino) View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

Gaby Espino ha regresado a la televisión en un gran proyecto: se trata de la bioserie de Vicente Fernández “El rey”, que acaba de estrenarse en Colombia y en la que comparte créditos con Jaime Camil. En la historia ella interpreta a Verónica Landín, una periodista que está dispuesta a todo por obtener el reconocimiento y que se convierte en rival del cantante. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino Portal☀️ (@gabyespinoportal)

