Internautas responden a las críticas de Bárbara de Regil sobre el cuerpo de Chiquis Rivera: “se me hace muy sexual”

Aunque el cuerpo de Chiquis Rivera es envidiado y deseado por muchos en redes sociales, parece que hay personas que hay famosos que piensan lo contrario, pues Bárbara de Regil, quien se hizo famosa durante la pandemia del Covid-19 por transmitir clases de ejercicio en Instagram, ha asegurado que no le gusta el cuerpo de la hija de Jenni Rivera.

En un momento de encuentro con los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, Bárbara de Regil expresó que la figura de la cantante no era de su agrado: “No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría. Se me hace como muy sexual, así como toda sexy”, expresó la ahora también actriz frente a las cámaras del programa “Venga la Alegría”.

De Regil calificó de “padre” que Chiquis Rivera quiera que las personas manejen un mensaje de amor propio y dijo que no le molestaría trabajar colaborar con la hija de Jenni Rivera: “Claro que me gustaría, ella es preciosa y muy linda de verdad”.

Estos comentarios no fueron bien tomado por los seguidores de Chiquis en rede sociales, quienes expresaron que De Regil debía guardarse sus comentarios sobre los cuerpos de otras mujeres y le pidieron que solamente se enfocara en ella y no en la vida de los demás.

“Si no es tu cuerpo, simplemente no opines”, “No bueno, que se preocupe por ella y cada quien su vida”, “Ay, no como les gusta hacer polémica que no existe”, “¡Estamos en pleno 2022! ¡Ya nadie habla del cuerpo de las personas! Ubíquense”, “Qué ching*dos tienen que preguntar y ella que contestar y opinar sobre el cuerpo de los demás”, “Es que no le debe gustar a ella le debe gustar a Chiquis, mira esta”, fueron algunos comentarios que aparecen en la publicación en redes sociales de la entrevista del matutino de TV Azteca.

Esta no es la primera vez que Bárbara de Regil es criticada en redes sociales, pues cuando se hizo famosa en redes sociales, muchos le resaltaron que hacía comentarios racistas y hacía actos de violencia familiar que llegó a hacer en sus en vivos

Adicionalmente, también habló de si estaría dispuesta a subir de peso para interpretar un personaje que lo requiera: “Sí me gustaría, ¡ay, qué interesante!”, exclamó. Dentro de poco, Bárbara de Regil participará en la telenovela “Cabo” de Televisa, una nueva versión de “Tú o nadie” que estará bajo la producción de El Güero Castro. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD (@barbaraderegil)

Por otro parte, Bárbara de Regil no solo habló de Chiquis Rivera, pues también aplaudió la apariencia física de Alejandro Fernández, El Potrillo. “No ha engordado, la verdad es que él está bien guapo, cero lo veo gordo, cero lo veo mal. Yo lo veo un galán, y además es un caballero, es bien atento y súper buen amigo”.

