Usando minivestido de red, Chiquis Rivera vierte tequila en la boca de una amiga

Chiquis Rivera disfrutó mucho de su estancia en Mazatlán, Sinaloa para las grabaciones del videoclip de su canción “Entre besos y copas”. Pero también se divirtió y brindó cuando terminaba el trabajo; en un video que compartió con sus seguidores de Instagram la cantante demostró una vez más que le encanta el tequila, y directamente de la botella virtió la bebida en la boca de una de sus amigas.

La cantante se mostró muy satisfecha de haber sido invitada a dos emisiones del programa de televisión “La academia”, y en su cuenta de Instagram publicó un largo video que la muestra durante las grabaciones, con los sexys atuendos que lució y hasta reuniéndose con su amiga Ana Bárbara, luego de que ambas trabajaran en el show “Tengo talento, mucho talento”.

Muy aparte de sus facetas de cantante y empresaria Chiquis Rivera mantiene como una de sus prioridades su podcast “Chiquis and chill”, en el que trata diversos temas de interés. En el más reciente episodio ella platica con el medium AJ Barrera, quien le compartió mensajes de su mamá -la cantante Jenni Rivera- quien falleció hace diez años. View this post on Instagram A post shared by My Cultura Podcast Network (@myculturapodcasts)

