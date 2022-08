África Zavala enloquece las redes posando con minibikini durante su viaje familiar a la playa

África Zavala dio la bienvenida a su primer hijo en agosto de 2019 y aunque logró recuperar su figura en muy poco tiempo han sido pocas las veces que se había dejado ver en las sus redes sociales su estilizada figura mientras posa en bikini; sin embargo, millones de seguidores terminaron cautivados una vez más con su inigualable belleza, pues sorprendió al mostrar su espectacular figura desde su más reciente viaje familiar a la playa.

La actriz África Zavala está a punto de regresar a las pantallas de televisión con la segunda parte de la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corona de Lágrimas’ protagonizada por Victoria Ruffo, y a unas semanas del gran estreno en México se tomó unos días de descanso en Los Cabos, Baja California Sur, a donde viajó muy bien acompañada por su prometido, León Peraza, así como su hijo Leoncito.

Pero fue gracias a la serie de fotografías compartidas a través de su perfil oficial de Instagram, como la actriz de 36 años sorprendió a sus 2 millones de seguidores posando con un mini bikini negro que dejó ver su abdomen de acero y curvas perfectas.

Y aunque en la serie de instantáneas también compartió otros detalles del viaje familiar que realizó y aprovechó para agradecer las atenciones que recibieron durante su estancia en un lujoso hotel, lo que más llamó la atención fue la espectacular figura que recuperó a los pocos meses del nacimiento de su primogénito, pues este se convirtió en uno de los temas recurrentes en la sección de comentarios donde otras famosas como Claudia Álvarez, Grettell Valdez y Sharis Cid, también expresaron su admiración.

“Pásanos tu rutina de ejercicios no seas envidiosa estás guapísima“, “Tienes una figura espectacular, te ves super hermosa”, “Tan linda como siempre”, “Grandiosa figura, mucho esfuerzo y dedicación“, “La belleza convertida en mujer”, “Eres una de las madres más hermosas del espectáculo“, son tan solo algunos de los mensajes de sus fanáticos.

Cabe destacar que durante el tiempo que grabó la telenovela también disfrutaba compartir seductoras imágenes en las que aparecía posando frente al espejo, para muestra la vez que dejó ver sus estilizadas piernas mientras porta un diminuto vestido color verde. View this post on Instagram A post shared by afri_zavala (@afri_zavala)

