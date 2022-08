Carlos Vela comandará a Los Ángeles FC para mantenerse en lo más alto de la MLS

Foto: Harry How / Getty Images

Los Ángeles FC visitarán este domingo al Real Salt Lake con el objetivo de prolongar su fuga al mando de la Conferencia Oeste de la MLS con su quinto triunfo consecutivo, en una jornada que se abrirá este viernes con el Houston Dynamo contra el Vancouver Whitecaps.

El equipo de Steve Cherundolo, que perdió el miércoles en los penaltis contra el América en un amistoso disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, suma cuatro puntos de ventaja sobre el Austin FC, segundo, y sigue acelerando.

Le ganó por 2-1 al Seattle Sounders, vigente campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, en la anterior jornada con el séptimo gol del año de Carlos Vela.

Gareth Bale, junto a Giorgio Chiellini, el fichaje estrella de los angelinos este verano, podría disputar su primer partido como titular tras ser suplente en los anteriores tres desde su fichaje.

Eso no le ha impedido celebrar ya su primer gol en Estados Unidos, en un triunfo cosechado en el campo del Sporting Kansas City.

El Austin FC, segundo clasificado, intentará aguantar el ritmo del LAFC y para hacerlo deberá ganar en casa al San José Earthquakes del técnico español Álex Covelo.

El equipo texano puede contar con un Sebastián Driussi en tremendo estado de forma. Es el máximo artillero de la MLS con 14 goles y participó con una diana o una asistencia en los últimos seis partidos de su club. Todo eso fue premiado con el galardón al mejor jugador del mes de julio en la MLS. View this post on Instagram A post shared by Austin FC (@austinfc)

Más complicada es la situación de Los Ángeles Galaxy del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, que está actualmente fuera de los puestos de ‘playoffs’ y solo ganó uno de sus últimos seis partidos. View this post on Instagram A post shared by LA Galaxy (@lagalaxy)

‘Chicharito’ no marca desde el pasado 5 de julio e intentará romper su sequía goleadora. Eso sí, los angelinos se consolaron este jueves con el fichaje del español Riqui Puig, centrocampista del Barcelona.

En el Este, el Philadelphia Union es líder con tres puntos de ventaja sobre el New York City y visitará el campo de un Cincinnati en crisis, cuyo último triunfo se remonta al 24 de junio.

