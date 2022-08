Giorgio Chiellini fue captado en un video demostrando su amor por la comida mexicana

Los Angeles FC ha sido uno de los clubes que ha hecho una mayor inversión en este mercado de fichajes de la MLS. El conjunto estadounidense trajo a futbolistas como Gareth Bale y Giorgio Chiellini, sin dejar de mencionar la exitosa renovación de Carlos Vela. Con solo algunas semanas en Estados Unidos, la masiva presencia de aficionados mexicanos ya comienza a hacer de las suyas y a llenar de su cultura a Chiellini, uno de los jugadores históricos de la selección italiana.

Mientras se desarrollaba el partido entre las Águilas del América y Los Angeles FC, algunos aficionados aprovecharon para conversar con Giorgio Chiellini mientras se encontraba al borde de la cancha en sus trabajos de calentamiento.

En medio de la algarabía por el internacional italiano, algunos aficionados le preguntaron al defensor qué opinaba de los tacos o en definitiva si ya los había probado. La respuesta del ex jugador de la Juventus de Turín fue directo al corazón de los aztecas: “¿Guacamole? Guacomole en tacos…”, dijo Chiellini seguido de un beso a sus dedos como muestra de aprobación. “Guacamole in tacos.” 🥑🤌@chiellini is already so LA 😆 pic.twitter.com/EcK3QHDt1B— 110 Football (@110football) August 5, 2022

Los Ángeles disfrutan a sus figuras

A pesar de que LAFC perdió con las Águilas del América en la tanda de penales, el club ha mostrado una enorme mejoría con la inclusión de sus fichajes estelares. Desde la llegada de Giorgio Chiellini, Gareth Bale y compañía, en conjunto estadounidense ha cosechado hasta cuatro victorias en fila que lo posicionan en la cima de la MLS. View this post on Instagram A post shared by Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini)

También te puede interesar:

· Giorgio Chiellini le agradece a Carlos Vela: el veterano futbolista italiano habló sobre la renovación del mexicano

· El peor error de Héctor Herrera: el mexicano no es suficiente para sostener a Houston Dynamo

· Chicharito y Carlos Vela se quedaron cortos: el mexicoamericano que deslumbra en la MLS