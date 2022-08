Shakira y sus hijos cambian el fútbol por el béisbol a su llegada a Los Ángeles

La cantante Shakira y sus hijos, Milan y Sasha, han regresado a Estados Unidos tras unos días de descanso vacacional en México, adonde viajaron directamente desde la ciudad de Miami, que parece haberse convertido en el nuevo cuartel general de la diva colombiana tras su separación del futbolista Gerard Piqué, padre de sus retoños.

Sin embargo, la última fotografía que ha compartido la estrella de la música les retrata a los tres en Los Ángeles, y no en un lugar cualquiera de la ciudad. La artista y su prole posan sonrientes junto a los deportistas Mookie Betts, Yency Almonte y Brusdar Gaterol, jugadores de Los Angeles Dodgers, en el terreno de juego de su flamante estadio angelino.

“Gracias por hacerles sentir como en casa”, ha escrito la estrella del pop en su cuenta de Instagram. Madre e hijos no solo disfrutaron de un tour muy especial por las instalaciones, sino que también asistieron encantados al encuentro que disputaron los Dodgers y los Washington Nationals esta misma semana. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Esta es la primera imagen que publica Shakira en su perfil de la plataforma, no relacionada con su labor profesional, desde que se confirmó que la artista tendrá que ir a juicio en España tras ser acusada formalmente por la fiscalía barcelonesa de seis delitos contra la hacienda pública. Si fuera declarada culpable, la cantante podría ser condenada a más de 8 años de cárcel y al pago de una multa valorada en 23,8 millones de euros.

