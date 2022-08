Yanet García, “La Chica del Clima”, sale del mar luciendo un minibikini de hilos de animal print

Yanet García prendió fuego ante millones de seguidores de redes sociales con un par de fotografías en las que nuevamente se dejó ver posando entre las aguas cristalinas del mar con un traje de baño de hilos que permitió ver su ejercitada silueta.

Como parte de su más reciente sesión fotográfica que realizó desde las Islas Turcas y Caicos, la modelo mexicana conocida como “La Chica del Clima”, elevó la temperatura de 14.8 millones de seguidores que la admiran a través de su perfil oficial de Instagram, en donde una vez más atrajo todas las miradas al posar con un delicado conjunto de baño de dos piezas que la dejó ver como una auténtica sirena saliendo del mar.

Y es que, la también presentadora de televisión que ganó popularidad en el programa ‘Hoy’ de Televisa, enamoró a miles de seguidores con una postal en la que posó ante la cámara ligeramente de espaldas con un bikini animal print, mostrando sin pudor alguno la parte de su cuerpo que la ha posicionado como una de las celebridades favoritas, es decir, su torneada retaguardia.

Tal como sucede en cada publicación que realiza, la también actriz logró cautivar a miles de seguidores que no solo calificaron la postal con una reacción en forma de corazón, sino que aprovecharon el momento para hacerle llegar un halago en la sección de comentarios.

Pero el derroche de belleza y sensualidad inició poco antes, cuando compartió una instantánea acompañó con la frase “bajo el mar”, en la que se le ve luciendo el mismo conjunto de baño del que se desprenden delgadas tiras que rodean la cintura de la presentadora de 31 años y que la hizo merecedora a calificativos como “Diosa”, “Princesa” y “La más hermosa”, entre cientos de mensajes más. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Dicho viaje sucedió hace algunos meses, ya que actualmente Yanet García se encuentra disfrutando la vida en Nueva York, en donde se ha dejado ver paseando entre los rascacielos muy bien acompañada por su perrita Mamacita, quien se ha convertido en su fiel compañera. Así lo demostró con una serie de videos con los que demostró lo feliz que se encuentra. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

